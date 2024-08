Unes 15.000 persones participen en la manifestació antiracista a Belfast

Ultradretans llancen un còctel Molotov contra una mesquita i incendien cotxes



MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

Unes 15.000 persones han secundat la convocatòria de grups antiracistes per protestar en el centre de Belfast, a Irlanda del Nord, contra l'onada de disturbis i protestes ultradretana i els recents atacs contra immigrants.

La manifestació ha estat convocada per Units Contra el Racisme Belfast, que ja va sortir dissabte passat als carrers de la capital nordirlandesa en resposta als altercats racistes.

Diversos partits, sindicats i organitzacions socials han secundat la convocatòria, que és una resposta directa a la concentració d'un miler d'ultradretans divendres a Belfast.

Individus no identificats van llançar anit un còctel Molotov contra una mesquita i van incendiar diversos cotxes a la regió britànica d'Irlanda del Nord en un nou episodi de violència ultradretana.

La mesquita ha estat atacada a Co Down a la 1 de la matinada de dissabte, però la bomba incendiària no va provocar cap incendi. A l'edifici ha aparegut una pintada racista, segons recull la televisió pública irlandesa RTÉ.

"Estem tractant-ho com un crim d'odi racista i volem enviar un missatge potent als responsables: no es tolerarà aquest tipus d'activitat. Ens prenem molt seriosament qualsevol informació sobre delictes d'odi", ha advertit l'inspector cap de la Policia d'Irlanda del Nord, Keith Hutchinson.

A Belfast han estat incendiats vehicles després de diverses concentracions ultradretanes que van acabar sense incidents. Els vehicles han estat incendiats al carrer Tavanagh i a Sandhurst Gardens. També s'ha informat d'una irrupció en un restaurant del carrer Ormeau, on els treballadors van ser objecte d'insults racistes.

La Policia ha detingut 5 persones la passada nit, amb el qual la xifra total de detinguts des de l'inici dels disturbis ultradretans a Irlanda del Nord ascendeix a 31.

Les protestes i disturbis van començar fa més d'una setmana, quan un noi de 17 anys i origen somali va assassinar tres nenes en el centre comunitari Hart Space de Southport, als afores de Liverpool, on es desenvolupava un taller de dansa i ioga.