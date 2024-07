El nou Govern britànic vol "una relació més estreta" amb la UE

Matisa que reprendre la llibertat de moviment amb la UE no està sobre la taula



MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El nou ministre d'Afers exteriors britànic, David Lammy, ha afirmat aquest diumenge que el seu país ha de ser un "bon veí" de la Unió Europea i que aspira a "una relació més estreta" amb el bloc comunitari.

En el seu primer viatge a l'estranger, Lammy s'ha reunit amb els seus homòlegs d'Alemanya, Polònia i Suècia per "aprofitar l'oportunitat d'un resseteig" i treballar "fins i tot més estretament junts per afrontar els desafiaments comuns".

Lammy s'ha referit així al suport a Ucraïna enfront de Rússia o al canvi climàtic. També ha esmentat les vacances i els intercanvis d'estudiants com a àmbits de col·laboració.

"Com a nou ministre d'Exteriors britànic, amb el nostre primer ministre, Keir Starmer, aquest Govern ressetejarà les relacions amb Europa per ser un soci fiable, un aliat de confiança i un bon veí", ha argumentat Lammy en un article publicat a The Local Europe.

En concret s'ha referit a la possibilitat d'impulsar un "ambiciós i ampli" acord de seguretat bilateral per reforçar la cooperació entre ambdues parts.

"Avui tots compartim el nostre compromís amb la democràcia, els drets humans i el dret internacional. Les tràgiques experiències en el nostre passat comú ens ajuden a comprendre que la nostra seguretat i prosperitat comunes depenen d'aquests valors comuns", ha destacat.

Mentrestant, el ministre de Negocis britànic, Jonathan Reynolds, ha deixat clar que reprendre la llibertat de moviment amb la UE no està sobre la taula com a fórmula per millorar la relació després del Brexit.

EL PRIMER MINISTRE IRLANDÈS

El primer ministre irlandès, Simon Harris, ha advertit aquest diumenge que no tenen intenció de retirar la denúncia contra Londres per la Llei del Llegat malgrat la victòria laborista en les eleccions de dijous.

La norma afecta al conflicte civil d'Irlanda del Nord, i el Partit Laborista s'ha compromès en campanya a derogar la llei aprovada per l'anterior govern del Partit Conservador.