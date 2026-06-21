R.Unit.- Trump diu que Starmer dimitirà com a primer ministre de Regne Unit

Europa Press/Contacto/White House - Arxiu
Acusa a l'encara cap de Govern britànic d'haver "fallat estrepitosament" en immigració i política energètica
MADRID, 21 juny (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha donat per segur que Keir Starmer dimitirà com a primer ministre de Regne Unit i, encara que li ha desitjat bona sort, ha considerat que el cap del Govern britànic ha fracassat en qüestions com la migració i la política energètica.
Starmer ara mateix travessa en família un crucial període de reflexió en la seva residència campestre de Chequers mentre creixen els rumors sobre la possibilitat que aquest dilluns acabi capitulant a setmanes de pressions, ministres inclosos, i anunciï la seva dimissió.
El desastre laborista de les últimes eleccions municipals i la tornada a escena del seu gran rival (i molt possiblement successor si finalment hi ha dimissió) Andy Burnham ha afectat de forma pràcticament irreparable la figura de Starmer.
Trump, en un missatge publicat en xarxes socials, ha donat el comiat de Starmer com a segur. "Dimitirà com a primer ministre de Regne Unit. Va fracassar estrepitosament en dos temes crucials: immigració i energia", ha dit Trump en relació a aquest últim aspecte, als problemes bilaterals en relació a l'explotació del petroli del mar del Nord durant la guerra d'Iran.
"Li desitjo el millor", ha resolt Trump de totes maneres.