Trump amenaça a Regne Unit amb usar l'atol de Diego García a Chagos per a un eventual atac contra Iran

MADRID 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat aquest dimecres al primer ministre britànic, Keir Starmer, amb utilitzar l'atol Diego García, l'illa més gran de l'arxipèlag de Chagos, per a un eventual atac contra Iran si Teheran no tanca un acord amb Washington sobre el seu programa nuclear iranià.
"La nostra relació amb Regne Unit és forta i poderosa, i ho ha estat durant molts anys, però el primer ministre Starmer està perdent el control d'aquesta important illa per les reclamacions d'entitats mai abans conegudes", ha expressat en xarxes socials.
El magnat republicà ha argumentat que si Iran no tanca un acord amb Estats Units sobre el seu programa nuclear, es veurà obligat a utilitzar Diego García, en aigües de l'Índic, i l'aeròdrom situat en Fairford per "erradicar un possible atac d'un règim altament inestable i perillós".
Trump ha assegurat així que "els arrendaments no són bons" i que Starmer "està cometent un gran error". "Aquesta terra no li ha de ser arrabassada a Regne Unit i si es permet que el sigui, serà una plaga per al nostre gran aliat", ha dit, reiterant que l'acord amb Chagos està basat en reclamacions "de naturalesa fictícia".
Això es produeix amb prou feines hores després que el Departament d'Estat liderat per Marco Rubio recolzés l'acord de Regne Unit amb Maurici per retornar al país africà la sobirania de l'arxipèlag de Chagos i reiterés el seu desig de "concloure un acord bilateral" amb Londres per "garantir l'ús continu d'instal·lacions militars i altres infraestructures" a la zona.
Starmer ja va assegurar fa un mes que les crítiques de Trump a l'acord tenien com a "propòsit exprés" exercir "pressió" sobre la seva persona perquè canviï la posició britànica respecte a Groenlàndia. "Vol que jo cedeixi en la meva postura i no vaig a fer-ho", va ressaltar.
L'acord entre Maurici i Regne Unit va ser signat a l'octubre de 2024, anys després que la Cort Internacional de Justícia (CIJ) fallés que Londres havia de posar fi "el més ràpidament possible la seva administració de Chagos, del que va ser expulsada tota la població després de la colonització de l'arxipèlag per part dels britànics.
El pacte contempla que Maurici recuperés la sobirania de l'arxipèlag, inclòs Diego García, mentre que les parts es comprometien a garantir el funcionament a llarg termini de la citada base militar, gestionada conjuntament per Londres i Washington, durant un període inicial de 99 anys.