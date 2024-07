Sunak reconeix la victòria dels laboristes: "Assumeixo la responsabilitat del fracàs"

El 'premier' britànic manté el seu escó en una "nit difícil"



MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre britànic, Rishi Sunak, ha reconegut aquest divendres de matinada la victòria del Partit Laborista a les eleccions legislatives del Regne Unit, en la qual la seva formació política està patint una patacada, i ha trucat al seu rival, Keir Starmer, per felicitar-lo per la seva victòria.

"El Partit Laborista ha guanyat aquestes eleccions generals i he trucat a Keir Starmer per felicitar-lo. El felicito per la seva victòria. Avui el poder canviarà de mans de manera pacífica i ordenada, amb bona voluntat de tot arreu. Això és alguna cosa que hauria de donar-nos a tots confiança en l'estabilitat i el futur del nostre país. El poble britànic ha emès aquesta nit un veredicte alliçonador", ha declarat.

Sunak ha reconegut que "hi ha molt a aprendre i reflexionar" i ha assumit "la responsabilitat del fracàs". Aquestes declaracions han tingut lloc després que aconseguís mantenir el seu escó en la Cambra dels comuns per la circumscripció de Richmond i Allerton Nord en una nit que ha qualificat de "difícil".