Starmer guanya amb majoria absoluta les eleccions de Regne Unit: "Ho hem aconseguit"

MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Laborista, Keir Starmer, ha guanyat amb majoria absoluta les eleccions legislatives de Regne Unit que s'han celebrat aquest dijous al país, de manera que ha aconseguit desbancar al Partit Conservador després de 14 anys en el poder i es convertirà en el pròxim primer ministre.

"Ho hem aconseguit", ha celebrat davant dels seus simpatitzants després d'aconseguir els escons suficients per a una majoria absoluta en la Cambra dels comuns.

"I se sent bé, sent sincer", ha reconegut, abans d'advertir que "un mandat com a aquest comporta una gran responsabilitat".

Mentre que ha indicat que el seu futur govern ha de "retornar la política a la normalitat", ha asseverat que "la lluita per la confiança és la batalla que defineix" aquesta època".

"Per això fet tanta campanya per demostrar que som aptes per al servei públic", ha afirmat.

Starmer ha assenyalat que "la gent" de tot el país "despertarà amb (aquestes) notícies, alleujada que s'ha llevat un pes de damunt, una càrrega finalment eliminada de les espatlles d'aquesta gran nació".

"Ara podem mirar cap a davant de nou", ha asseverat, mentre que ha agraït als qui han participat en "una campanya tan dura pel canvi".

"Aquest matí podrem veure que el poble britànic ha votat per passar pàgina després de 14 anys, però no pretenguem que hi havia alguna cosa inevitable en això. No hi ha res predestinat en política. Les victòries electorals no cauen del cel, es guanyen amb esforç i es lluita per elles. Aquesta només podia guanyar-la un Partit Laborista canviat", ha declarat.

Starmer ha posat l'accent en la reforma que ha tingut el seu partit polític en els últims anys, indicant que ara els britànics tenen "l'oportunitat" de reparar els seus serveis públics perquè han "canviat de partit".

"Tenim l'oportunitat de fer que el treball valgui la pena perquè canviem de partit. Tenim l'oportunitat d'ajudar als treballadors, als joves i a les persones vulnerables, els més pobres de la nostra societat perquè canviem de partit", ha remarcat.

Així, ha sostingut que els canvis que els laboristes han realitzat "són permanents, irreversibles" i, per això, han de "continuar endavant".

"Ens presentem com un Partit Laborista canviat i governarem com un Partit Laborista canviat. No prometo que sigui fàcil", ha expressat, abans d'indicar que "canviar un país no és com estrènyer un interruptor, sinó que és un treball dur, pacient i decidit".

"Vam dir que posaríem fi al caos, i ho farem. Vam dir que passaríem pàgina, i ho hem fet. Avui comencem el següent capítol. Començar el treball de canvi, la missió de renovació nacional, i començar a reconstruir el nostre país. Gràcies a tots", ha conclòs.

RESULTATS PROVISIONALS

Pocs minuts abans, Sunak ha reconegut la victòria del seu oponent i l'ha trucat per felicitar-lo: "Avui el poder canviarà de mans de manera pacífica i ordenada, amb bona voluntat de tot arreu. Això és alguna cosa que hauria de donar-nos a tots confiança en l'estabilitat i el futur del nostre país. El poble britànic ha emès aquesta nit un veredicte alliçonador", ha manifestat.

Els resultats provisionals --sense que s'hagin confirmat totes les circumscripcions-- apunten al fet que els laboristes han aconseguit 378 escons (superant els 326 que marquen la majoria absoluta), mentre que els conservadors han perdut més de 200.

Els liberaldemòcrates han millorat els seus resultats, i el partit del populista Nigel Farage, Reforma, ha entrat al Parlament. Un altre dels grans perdedors de la nit és el Partit Nacionalista Escocès (SNP), que ha perdut més de 30 escons.