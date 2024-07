Starmer escull com a viceprimera ministra Angela Rayner, 'número dos' laborista

Rachel Reeves serà la primera dona al capdavant de Finances, mentre que l'exlíder laborista Ed Miliband ocuparà Energia



MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El nou primer ministre de Regne Unit, Keir Starmer, ha escollit com a viceprimera ministra l'actual 'número dos' del Partit Laborista, Angela Rayner, que ha estat la primera a desfilar per Downing Street després del canvi de Govern.

Rayner, de 44 anys, assumirà també el Ministeri d'Anivellació, Habitatge i Comunitats, tasques que ja venia ostentant en l'oposició. Des del 2015 forma part de la Cambra dels comuns i ha exercit de braç dret de Starmer al partit des de 2020.

El nou primer ministre també ha anunciat el nomenament de Rachel Reeves com a nova ministra de Finances, un lloc que fins ara no havia ocupat cap dona. "És l'honor de la meva vida", ha destacat Reeves a les xarxes socials, on s'ha marcat com a "missió nacional" aconseguir el creixement econòmic.

Interior ha caigut en mans d'Yvette Cooper, una veterana dirigent del partit que ja va formar part del Govern de Gordon Brown. També s'incorpora a l'Executiu Ed Miliband, antic líder laborista, si escau al capdavant de la cartera d'Energia.

El Ministeri d'Exteriors serà responsabilitat de David Lammy, mentre que en Defensa ha estat nomenat John Healey, dues figures que també van ostentar algun lloc en les últimes administracions del Partit Laborista.

La llista oferta per Starmer inclou els noms de Shabana Mahmood, a Justícia, de Wes Streeting, a Sanitat, i de Bridget Phillipson, en Educació, entre altres noms coneguts aquest divendres.

Es tracta dels primers relleus que es coneixen després que Starmer anés designat formalment cap de Govern pel rei Carlos III. El Partit Laborista té una sòlida majoria en la Cambra dels comuns, amb 412 escons al seu favor.