Starmer diu que treballarà per al canvi i que "prendrà el seu temps" reconstruir Regne Unit

MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El vencedor de les eleccions britàniques, el líder laborista Keir Starmer, ha celebrat aquest divendres que els seus compatriotes hagin triat el canvi en aquestes eleccions, encara que ha reconegut que pot trigar a arribar. "Un país no és com prémer un interruptor", ha dit.

En el seu primer discurs com a nou primer ministre britànic a les portes del número 10 de Downing Street, Starmer ha advertit que "prendrà un temps" que la gent torni a creure que la política serveix per solucionar els seus problemes.

"El meu govern lluitarà cada dia perquè torneu a creure. A partir d'ara teniu un govern sense doctrina, només guiat per la decisió de servir als vostres interessos i desafiar als quals han arruïnat el país", ha dit.

"Ens heu donat un mandat clar i ho utilitzarem per produir el canvi", ha assenyalat un Starmer en el discurs del qual ha fixat ja alguns dels seus propers objectius, com millorar el sistema de salut, reduir la factura energètica, així com la política migratòria i "netejar" les institucions.

"Per a això farà falta temps, però dubteu que el canvi començarà immediatament. Que no us càpiga dubte que reconstruirem Regne Unit", ha promès.