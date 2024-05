R.Unit.- Sadiq Khan reelegit alcalde de Londres i apuntala la victòria en les eleccions locals

MADRID, 4 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha aconseguit la reelecció en les eleccions parcials de dijous ea diverses localitats d'Anglaterra i Gal·les amb un 43,7 per cent de suport, per davant del seu rival del Partit Conservador, Susan Hall.

Khan ha aconseguit 1.088.225 vots enfront dels 811.518 de Hall, i molt per davant de Rob Blackie (Partit Liberaldemòcrata, 6,1 per cent), Zoë Garbett (Partit Verd, 5,8 per cent) i Howard Cox (Reforma Regne Unit, antic Partit del Brexit, 3,5 per cent).

La participació ha estat d'un 40,5 per cent en aquesta votació, que permet Khan un històric tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament.

Aquest dissabte s'han publicat els resultats dels dos districtes de la capital britànica que restaven per fer-se oficials i s'ha confirmat la victòria dels laboristes, que han estat els grans triomfadors d'aquesta votació.

Les dades oficials apunten a més a que el Partit Liberaldemòcrata, situat com la tercera o quarta formació política britànica els últims anys, ha estat la segona amb més regidors electes fins al moment, per davant del governant Partit Conservador.

Els resultats parcials oficials atorguen al Partit Laborista 1.069 regidories i 49 ajuntaments, seguit del Partit Liberaldemòcrata amb 519 regidories i 12 ajuntaments, i del Partit Conservador, que ha confirmat 498 regidories i sis ajuntaments.

El Partit Verd ha obtingut 159 regidories, i altres formacions i independents, 284, i només queden tres ajuntaments per tancar els resultats de la votació.

REACCIONS

"Aquesta ha estat la prova final abans de les eleccions generals i és clar que els diputats conservadors estan avisats", ha afirmat el líder liberaldemòcrata, Ed Davey, que creu que han d'estar "mirant aterroritzats".

"Hem triomfat en escenaris del mur blau i hem vist un autèntic enfonsament del suport a (el primer ministre) Rishi Sunak i el seu Govern, que segueix fora de la realitat", ha afegit.

El líder del Partit Laborista britànic, Keir Starmer, ha afirmat aquest dissabte que els conservadors "no es mereixen governar" Regne Unit després de la derrota que han patit en les eleccions municipals.

Starmer creu que aquesta victòria "passarà als llibres d'Història" perquè "heu estat capaços de convèncer la gent que som un Partit Laborista canviat, amb un pla positiu per governar el país", ha declarat durant un acte en la de les Terres Mitjanes Orientals, al nord de Londres, segons recull la cadena Sky News.

Aquests resultats confirmen que la gent "està farta de la vostra divisió, del vostre caos, del vostre fracàs", segons Starmer. "Ho sento. No m'importa de quin partit polític sigueu. Si deixeu un país pitjor del que us ho vau trobar fa 14 anys, no mereixeu governar", ha dit.

Els comicis són "l'inici del pas de pàgina" abans de les eleccions generals, encara que ha advertit que "hi ha molta feina que fer".