La princesa de Gal·les anuncia que té càncer

MADRID, 22 març (EUROPA PRESS) -

La princesa de Gal·les, Kate Middleton, ha anunciat aquest divendres que està rebent "quimioteràpia preventiva" en ser diagnosticada amb càncer després de ser hospitalitzada per una intervenció abdominal el 17 de gener.

"Això, per descomptat, ha estat un gran xoc, i Guillem i jo hem estat fent tot el possible per processar i gestionar això de forma privada pel bé de la nostra jove família", ha dit en un videocomunicat en el compte oficial d'X de Kensington Palace.