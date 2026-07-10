La Policia britànica deté un sospitós de la mort de la destacada política conservadora Ann Widdecombe

Europa Press/Contacto/Martin Pope - Arxiu
MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -
La Policia britànica ha detingut aquest divendres un home de 26 anys com a sospitós de la mort violenta al seu domicili a Newton Abbot --al sud-oest d'Anglaterra-- de la reconeguda i veterana política conservadora Ann Widdecombe.
El subcomissari Matt Longman, de la Policia de Devon i Cornualla, ha informat que Widdecombe, de 78 anys, presentava "ferides greus" quan van trobar el seu cos sense vida al caient del migdia d'aquest dijous i que han desestimat qualificar el fet com un atac terrorista.
"El sospitós, un britànic blanc, roman sota custòdia policial mentre continuen les investigacions", ha informat Longman en una breu compareixença davant dels mitjans per donar més detalls d'aquest cas, recull la cadena BBC.
Longman ha assenyalat que encara és massa aviat per valorar si hi ha motivacions polítiques darrere d'aquest cas i que no disposa d'informació que apunti cap a aquesta tesi. Així mateix, s'ha dirigit a la ciutadania perquè col·labori si disposa de dades que ajudin a esclarir el que ha succeït.
Per la seva banda, el primer ministre Keir Starmer ha emès una declaració a través de les seves xarxes socials en la qual deixa constància de la "enorme pèrdua" que suposa aquesta mort. "Aquesta notícia és realment impactant i els meus pensaments estan amb la família i els amics d'Anne Whittacombe", ha manifestat.
"Anne va ser una política destacada durant molts anys, amb nombrosos assoliments, i la seva pèrdua és immensa", ha enaltit Starmer, qui en el moment de la declaració encara no s'havia confirmat l'arrest del sospitós. "És clarament perillós, i imploro a tots els que tinguin informació sobre ell que col·laborin amb la Policia en la investigació i que ho posin sota custòdia", ha dit.
Starmer s'ha posat en contacte també amb qui serà el seu successor al capdavant del Partit Laborista i del Govern britànic, Andy Burnham, així com amb Niger Farage, líder de l'ultradretà Reform UK, a qui es va unir en 2019, perquè col·laborin en aquest moment i ajudin a la Policia.
"LA POLÍTICA MÉS CONEGUDA DES DE MARGARET THATCHER"
Farage, al seu torn, ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials en el qual s'ha desfet en afalacs cap a Widdicombe, a qui s'ha referit com "una dona extraordinària" i "la política britànica més coneguda des de Margaret Thatcher", en al·lusió a la primera ministra, la primera dona en el càrrec, entre 1979 i 1990.
"Va ser una col·lega excepcional (...) Anne mai va buscar la popularitat. Va defensar amb fermesa les seves conviccions. Era una cristiana devota i tenia fortes idees socialment conservadores. Potser no fos popular en el Regne Unit actual, però això era en el que Anne creia", ha destacat d'ella.
"Era amable amb tothom. Francament, era una persona que va dedicar la seva vida al servei públic, a lluitar per allò en el que creia. Ella mateixa no li hauria fet mal a ningú, i estic profundament consternat", ha expressat.
Farage ha celebrat que la Policia hi hagi ja detingut a un sospitós i, a pesar que ha dit que no vol especular en aquests moments, s'ha preguntat si va haver-hi motivacions polítiques darrere de tot, o bé "va ser un robatori que va sortir malament".