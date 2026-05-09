R.Unit.- El ministre principal d'Escòcia defensa un referèndum davant l'auge ultradretà de Farage

MADRID 9 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre principal d'Escòcia, John Swinney, ha instat aquest dissabte a apostar per un referèndum d'independència, davant de l'amenaça que suposa el líder de Reform UK, l'ultradretà Nigel Farage, després de revalidar el seu mandat en les eleccions locals.
"Regne Unit podria tenir aviat un primer ministre que és obertament hostil als grups minoritaris, que ha demanat la privatització del Servei Nacional de Salut i l'abolició del Parlament escocès", ha dit en un discurs des d'Edimburg.
Per això, ha afirmat que el seu compromís és que "Farage i Reform UK quedin exclosos de la gobernança a Escòcia": ha instat tots els actors a estar "units" per assegurar que el Parlament estigui blindat "a prova de bales" enfront del líder ultradretà.
Swinney ha insistit en què, si el líder de Reform UK aconsegueix arribar al número 10 de Downing Street, seria un "escenari absolutament desastrós". "Crec que existeix una amenaça molt real d'això".
El líder de Reform UK a Escòcia, Malcolm Offord, ha acusat Swinney de "menysprear" els 383.425 escocesos que han votat per ells, malgrat que ha afirmat amb anterioritat que vol ser "el ministre principal" de tot Escòcia.
"No importa. Pot excloure'ns del seu club acollidor, però no pot impedir que les seves veus s'escoltin a Holyrood", ha dit en un missatge publicat en xarxes socials en resposta al discurs de Swinney des d'Edimburg aquest dissabte.
El Partit Nacional Escocès (SNP) ha aconseguit la seva cinquena victòria consecutiva en les eleccions locals, però no haver obtingut la majoria absoluta complicarà el 'full de ruta' a Swinney.
Reform UK ha irromput al Parlament escocès amb 15 diputats. Malgrat no aconseguir el llindar de 65 escons fixat per l'SNP per aconseguir la majoria absoluta, la suma de nacionalistes i Verds manté una majoria favorable a la independència en Holyrood, la qual cosa torna a posar sobre la taula el debat sobre una consulta de secessió a Escòcia.
Els resultats perllonguen el lideratge de l'SNP al capdavant de l'Executiu escocès més enllà de les dues dècades, augmentant també la pressió política sobre el primer ministre britànic, Keir Starmer, a qui s'ha exigit la seva dimissió després dels mals resultats collits pels laboristes en diferents punts de Regne Unit.