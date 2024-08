Més d'un centenar de detinguts en una protesta a Londres després de l'atac a Southport

Acusat amb càrrecs d'assassinat l'atacant de 17 anys per un apunyalament múltiple en el qual va matar a tres nenes



La Policia Metropolitana de Londres ha informat aquest dimecres que ha detingut més d'un centenar de persones que han participat en una protesta després del recent atac amb arma blanca a la ciutat Southport, en la qual un adolescent de 17 anys va matar tres nenes i va ferir vuit més durant una classe de ball.

"Més de 100 persones han estat arrestades per delictes com desordres violents, agressió a un treballador d'emergències i incompliment de les condicions de la protesta", sosté un comunicat publicat en el seu perfil de la xarxa social X, en la qual ha afegit que alguns agents van patir "ferides lleus".

Hores abans, la Policia havia dit que s'havien violat les condicions imposades a la protesta. Els manifestants han llançat bengales cap a les portes de Downing Street, on es troba la residència del primer ministre britànic, i cap a una estàtua de Winston Churchill. Els assistents corejaven frases com "salvin els nostres nens" i "aturin els vaixells", mentre llançaven objectes als agents, segons ha informat la BBC.

Els disturbis més importants van passar al centre de Southport i es van focalitzar també davant de la mesquita local, on es van incendiar vehicles. Diverses veus de la política britànica han assenyalat el diputat populista Nigel Farage d'incentivar les protestes en alimentar el rumor fals que l'atac estava relacionat amb terrorisme.

CÀRRECS D'HOMICIDI

D'altra banda, l'atacant de Southport --la identitat del qual no pot revelar-se per la seva edat i que és d'origen gal·lès-- ha estat acusat de tres càrrecs d'homicidi i deu intents d'assassinat, ja que vuit menors i dos adults van resultar-ne ferits. També se l'acusa de posseir un objecte afilat. El sospitós haurà de comparèixer davant del Tribunal de Magistrats de la ciutat de Liverpool aquest dijous.

"Recordem a tots els interessats que el procés penal contra l'acusat està actiu i que té dret a un judici just. És summament important que no hi hagi cap mena d'informes, comentaris o intercanvi d'informació que pugui perjudicar d'alguna manera aquests procediments", ha declarat la fiscal adjunta del Servei de la Fiscalia de la Corona de Mersey-Cheshire, Ursula Doyle.

L'atac es va perpetrar al centre comunitari Hart Space, on es desenvolupava el Taller de Ioga i Dansa Taylor Swift dirigit a menors d'entre set i onze anys. De fet, l'artista nord-americana va publicar el dimarts un comunicat en el qual traslladava el seu condol.

Un grup de seguidors de la cantant nord-americana ha llançat una iniciativa per recaptar fons per col·laborar en el cost dels funerals de les víctimes i donar suport a les famílies. La iniciativa ha recaptat ja més de 287.000 lliures (més de 340.000 euros).