Més de 110.000 persones a una manifestació "patriòtica" a Londres amb el lema 'Unim el Regne'

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
La Policia Metropolitana de Londres ha informat aquest dissabte que més de 110.000 persones han secundat la manifestació 'Unim al Regne'e convocada per l'ultradretà Tommy Robinson.
"Regne Unit finalment ha despertat", ha proclamat Robinson, per al qui "el patriotisme és el futur, les fronteres són el futur", en referència a la seva postura contrària a la immigració.
Per a Robinson, la d'aquest dissabte és ja "la més gran manifestació de la història britànica", fet que suposa "l'inici d'una revolució". "La revolució ha començat i vostè no pot parar-la", ha afegit en al·lusió al primer ministre britànic, Keir Starmer.
"Han aconseguit silenciar-nos durant 20 anys amb etiquetes com racistes, islamòfobs, extrema dreta. Ja no funcionen", ha explicat.
Robinson ha afegit: "Les nostres dones, les nostres filles, tenen por de sortir al carrer" i "els han llevat la seva seguretat". "I què fa l'elit? Es burlen de nosaltres".