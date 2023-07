Una investigació destapa que més de 50 diputats britànics tenen en secret accions en importants empreses

MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

Més de 50 diputats britànics tenen accions en secret en importants empreses que podrien suposar un conflicte d'interessos malgrat que habitualment no impliquin un incompliment de la normativa sobre publicitat dels béns personals de la Cambra dels comuns, segons una investigació publicada per 'The Guardian'.

Entre els diputats esmentats estan l'ex primera ministra britànica Theresa May, el president de la Comissió de Medi ambient de la Cambra dels comuns, Robert Goodwill, o l'exministre d'Educació Gavin Williamson, els qui tenen personalment a través de persones molt properes, com les seves parelles, accions en bancs, constructores, empreses de la indústria militar, elèctriques o supermercats.

La normativa parlamentària vigent des de 2015 obliga els diputats a declarar les accions que tinguin en empreses en les quals suposin més del 15% de la propietat o quan el seu valor superi les 70.000 lliures (82.100 euros) en una empresa, un llistó que està massa baix per a organitzacions de defensa de la transparència. La xifra és molt diferent del mínim fixat en països com els Estats Units, on està en 1.000 dòlars.

A més, la normativa parlamentària obliga a declarar accions que puguin implicar raonablement un conflicte d'interessos, encara que queda a criteri del propi diputat.