El Govern britànic convoca una reunió d'emergència per protestes ultradretanes del cap de setmana

Més de 150 persones han estat detingudes durant els disturbis



MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Regne Unit ha convocat aquest dilluns una reunió d'emergència per abordar les fortes protestes ultradretanes i d'antiimmigració registrades al llarg del cap de setmana a diverses ciutats, que s'han saldat amb més de 150 detinguts fins al moment.

Aquesta reunió, coneguda com a 'Cobra' per la sala en la qual tenen lloc aquest tipus de trobades del Gabinet, tindrà lloc després de sis dies d'escalada de violència arran de l'apunyalament mortal de tres nenes en Southport la setmana passada. Aquestes trobades reuneixen a ministres, funcionaris, policies, agents d'intel·ligència i altres alts càrrecs competents en les qüestions que s'estiguin investigant.

La reunió d'aquest dilluns té com a objectiu proporcionar al Govern informació actualitzada sobre la violència registrada durant el cap de setmana i facilitarà una resposta per part de les autoritats de cara als pròxims dies, segons ha recollit la cadena de televisió BBC.

El primer ministre, Keir Starmer, ha condemnat l'atac contra un hotel que albergava sol·licitants d'asil i que es troba a la ciutat de Rotherham i ha promès que els implicats hauran de suportar "tot el pes de la llei". Les forces de seguretat han hagut de respondre a escenes similars en les localitats de Tamworth, Middlesbrough, Hull i altres parts del país.

"La gent en aquest país té dret a estar segura i, no obstant això, hem vist comunitats musulmanes assenyalades, atacs a mesquites", ha dit el primer ministre, que ha lamentat el "matonisme d'extrema dreta" i la "violència gratuïta juntament amb una retòrica racista".

Des del Ministeri de l'Interior han ofert a les mesquites una major protecció i han posat a la seva disposició la possibilitat de sol·licitar un desplegament de seguretat per permetre l'accés segur a aquests temples al més aviat possible.

A més, la ministra de l'Interior, Yvette Cooper, ha asseverat que els centres penitenciaris del país estan "preparades" per rebre a la "minoria matona de criminals" que ha provocat altercats al llarg de les illes. "No parlen per les nostres comunitats", ha recalcat l'encarregada de l'Interior.

"Ens hem assegurat que hi hagi fiscals addicionals, que hi hagi presons, que hi hagi places penitenciàries llistes i també que els tribunals estiguin preparats", ha manifestat Cooper, que ha qualificat de "vergonya total" els últims esdeveniments i demana que els involucrats "paguin el preu" dels desordres.

"Hem deixat molt clar a la Policia que compten amb tot el nostre suport per perseguir tots els processos i sancions, incloses les penes de presó greus, el seguiment de prop a llarg termini, i les prohibicions de viatjar", ha remarcat.