Thomas Fuller / Zuma Press / Europa Press
MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Treball i Pensions britànic (MTP) ha confirmat aquest dissabte que ha estat objecte d'un "atac informàtic" contra els seus sistemes que ha provocat fallades en el servei.
"El nostre equip i experts informàtics continuen investigant un atac informàtic contra els sistemes de l'MTP", ha explicat un portaveu del Ministeri citat per la cadena Sky News.
Ara treballen per "comprendre la causa de l'intent d'obtenir accés no autoritzat" amb col·laboració del Centre Nacional de Seguretat Informàtica i del Centre Governamental de Coordinació Informàtica. "L'MTP té plans ben assajats per a aquests escenaris i s'apliquen de forma immediata", ha ressaltat.
El Ministeri ha subratllat que "els pagaments d'ajuts i pensions es faran amb normalitat i el nostre equip treballa ja per recuperar els serveis en línia per als usuaris".
El Ministeri ha informat que no hi ha proves que s'hagin divulgat dades personals, tot i que adverteix que la investigació és encara en curs.
El comunicat ha estat difós després d'una caiguda generalitzada dels serveis en línia del Ministeri. Els organismes oficials van detectar una activitat inusual ja dijous, motiu pel qual el Ministeri va retirar alguns dels sistemes per "precaució". Ja divendres l'oficina del primer ministre del Número 10 de Downing Street va confirmar que hi havia un incident que inhabilitava els serveis en línia del Ministeri, una cartera que fa uns 2,5 milions de pagaments diaris.
Aquest podria ser l'últim d'una sèrie d'atacs informàtics com el que va afectar centenars de neveres de supermercats a França, Irlanda, Suècia, Bèlgica, Luxemburg, Països Baixos i Estònia. La UE també ha confirmat atacs informàtics amb IA a l'octubre i a l'agost 2 vaixells van ser abordats per la Guàrdia Costanera i l'FBI dels Estats Units després de les sospites que els pirates informàtics havien aconseguit accedir als seus sistemes.
També hi ha hagut caigudes de sistemes importants a Microsoft, el trànsit aeri nord-americà o del Regne Unit i fins i tot al banc JPMorgan Chase, tot i que en aquests casos no s'ha confirmat que es tracti d'atacs informàtics.