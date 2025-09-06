Farage promet deportar les dones afganeses exiliades de tornada a l'Afganistan talibà

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del partit ultradretà britànic Reform UK, Nigel Farage, ha assegurat aquest dissabte que si arriba al poder deportarà els immigrants i sol·licitants d'asil, incloses les dones que han fugit d'Afganistan, país ara controlat pels talibans.
Farage ha estat preguntat durant el congrés de Reform UK a Birmingham sobre si "detindria" les dones i menors per "enviar-los de tornada" a Afganistan, i ha contestat que "sí", segons recull la cadena britànica Sky News.
Després li han recordat que a l'agost va dir que no estava "debatent-se" l'expulsió de dones i menors, però ha afirmat que era una referència a la seva intenció que els homes siguin detinguts en arribar al Regne Unit.
A l'agost va dir que està "molt, molt clara" la seva proposta de "deportació d'immigrants il·legals". "Ni tan sols està debatent-se sobre dones i menors en aquest moment. Hi ha massa homes il·legals al Regne Unit", va dir.
Ara ha al·legat que el Regne Unit té el "deure de cuidar" si arriba un menor de quatre anys en una embarcació, però no ho té amb dones i homes. "Per dir-ho clar. Els qui creuen el canal Anglès --canal de la Mànega-- seran detinguts i deportats, homes i dones", ha dit. "Haurem de pensar-ho amb els nens", ha afegit.
Farage ha insistit en la seva promesa de parar "tots" els vaixells en dues setmanes si és elegit primer ministre. "No pots venir il·legalment i quedar-t'hi. Pararem els vaixells en dues setmanes des que arribem al govern", ha insistit, encara que caldrà "aprovar una llei", la d'Immigració Il·legal.
A més ha confirmat que té intenció de treure el Regne Unit de la Convenció Europea sobre Drets Humans, tancar els hotels i cases d'acolliment d'immigrants a bases de les Forces Aèries i deportar els immigrants que arribin pel canal de la Mànega.
El seu pla inclou també que comencin els vols de deportació en un termini de dues setmanes des que es modifiqui la llei. Totes aquestes mesures combinades faran que els immigrants "no vulguin viatjar" des de França, segons ell.