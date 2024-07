R.Unit.- Els líders mundials feliciten Starmer per la victòria laborista al Regne Unit

La UE aspira a seguir col·laborant amb el Regne Unit després del canvi de Govern



MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Líders polítics de tot el món han felicitat aquest divendres al laborista Keir Starmer per la seva victòria a les eleccions generals de Regne Unit, un sòlid triomf que posa fi a 14 anys de governs conservadors i que ha tingut especial ressonància en l'òrbita europea.

Des d'Irlanda, el primer ministre, Simon Harris, ha reconegut la "àmplia victòria" de Starmer, amb qui confia a seguir treballant com a "veïns i amics". "La relació entre Irlanda i Regne Unit és profunda i significativa", ha ressaltat.

Un altre veí britànic, França, espera igualment començar una nova fase en les relacions per treballar "per la cooperació bilateral, per la pau i la seguretat a Europa, pel clima i per la Intel·ligència Artificial", com ha exposat en xarxes socials el president, Emmanuel Macron.

El canceller alemany, Olaf Scholz, ha ressaltat que compartirà fòrum amb Starmer en l'OTAN i el G7. "Com a amics a Europa, els nostres països estan estretament lligats en política, negocis i societat civil", ha assenyalat el dirigent socialdemòcrata.

Per part d'Itàlia, la primera ministra Giorgia Meloni ha afegit al seu missatge de felicitació una al·lusió a les "excel·lents" relacions entre Londres i Roma, confiant que amb Starmer també podrà seguir teixint una relació "forta i fiable".

En la mateixa línia, la primera ministra estonia, Kaja Kallas, futura Alta Representant de Política Exterior de la UE, ha felicitat Starmer pel seu "històric" triomf i espera aprofundir en la "excel·lent cooperació" entre els seus respectius països.

MISSATGES DE LA UE

D'"històrica" també ha qualificat la victòria laborista el president del Consell Europeu, Charles Michel, que malgrat el Brexit ha insistit que Regne Unit i la UE són "socis crucials". Espera que puguin seguir cooperant "en àrees d'interès mutu" en "aquest nou cicle".

Michel ha recordat que coincidirà el 18 de juliol amb Starmer en el cim de la Comunitat Política Europea, que acollirà precisament Regne Unit. En aquest fòrum, el liberal belga confia que es puguin tractar reptes comuns com "l'estabilitat, la seguretat, l'energia i la migració".

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, buscarà igualment una "aliança constructiva" en els propers anys, en els quals la conservadora alemanya repetirà previsiblement al capdavant de l'Executiu comunitari.

Fora d'Europa, el primer ministre de Canadà, Justin Trudeau, ha celebrat "la històrica victòria electoral" del laborisme britànic, amb el qual espera treballar "per construir un futur més progressista i més just per als ciutadans dels dos costats de l'Atlàntic".

Des d'Israel, el president, Isaac Herzog, ha plantejat seguir col·laborant amb Starmer per "aprofundir l'estreta amistat" entre els seus respectius països i aconseguir objectius concrets, com recuperar els ostatges en mans d'Hamás i "construir un futur millor per a la regió" d'Orient Pròxim.

Herzog ha dedicat a més part del missatge al primer ministre sortint de Regne Unit, Rishi Sunak, agraïnt-li el seu suport a Israel "en el seu període més difícil".

El president de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ofert a Starmer la col·laboració de Brasil per reforçar les relacions diplomàtiques i treballar en honor del desenvolupament sostenible i el "enfortiment de la democràcia". Li ha desitjat "un bon mandat".