Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord preparen una estratègia comuna cap a la independència

Cameron Scott / Zuma Press / Europa Press
L'escocès Swinney afirma que Andy Burnham "passarà a la història com l'últim primer ministre del Regne Unit"
MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -
Els governants d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff en una cita inèdita per publicar una declaració que prepari el camí per a la independència d'aquestes regions del Regne Unit.
La declaració conjunta exigeix el dret a celebrar referèndums d'independència ara les tres regions estan governades per partits independentistes: el Sinn Féin a Irlanda del Nord, el Partit Nacional Escocès a Escòcia i el Plaid Cymru a Gal·les.
La cita de Cardiff, a l'Hotel St. David, ve marcada per les declaracions del president nord-americà, Donald Trump, que el dissabte va recolzar des de Dublín la unificació de la República d'Irlanda i d'Irlanda del Nord.
A més, al maig, el desastre del Partit Laborista a Gal·les va propiciar la victòria del partit nacionalista Plaid Cymru, per la qual cosa ara els ministres principals de les tres regions autònomes són independentistes per primera vegada a la història.
Gal·les està governada pel ministre principal, Rhun ap Iowerth, candidat del partit nacionalista gal·lès que va aconseguir la majoria al Parlament o Senedd.
A Irlanda del Nord, i per primera vegada des de la creació del govern autonòmic fruit dels Acords de Divendres Sant de 1998, el partit nacionalista irlandès Sinn Féin va ser el més votat en les eleccions de 2022, però la retirada del Partit Unionista Democràtic (DUP) del govern va fer que no fos fins el 2024 quan la líder nacionalista Michelle O'Neill es convertís en ministra principal. Tot apunta a que en les properes eleccions el Sinn Féin tornarà a ser la força més votada.
O'Neill estarà a Cardiff acompanyada de la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, que és la líder de l'oposició a la República d'Irlanda.
El document, segons les fonts del diari 'The Telegraph', inclou quatre epígrafs: economia, energia, Europa i cooperació internacional i autodeterminació. Les tres parts coincideixen que els seus països haurien d'ingressar a la UE, Escòcia i Gal·les com a nous membres i Irlanda del Nord com a part d'Irlanda. Després de la reunió, els tres dirigents faran una roda de premsa.
L'ÚLTIM PRIMER MINISTRE DEL REGNE UNIT
En aquesta situació, el ministre principal escocès, John Swinney, ha emplaçat així al primer ministre britànic, Andy Burnham, a "assumir la idea que passarà a la història com l'últim primer ministre de Regne Unit".
"Per primera vegada en la història, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord estan governades per ministres principals favorables a la independència. No hi ha un senyal més clar que l''statu quo' no és sostenible i que Westminster ha de preparar-se per a un futur post Regne Unit", ha argumentat Swinney.
Advoca així per un "canvi constitucional ineludible". "Andy Burnham ha d'afrontar la idea que passarà a la història com l'últim primer ministre de Regne Unit", ha declarat.
"Demà a Cardiff espero debatre un futur millor amb els socis de les illes i això només pot ser amb un nou començament, amb la independència", ha plantejat, segons ha recollit 'The Telegraph'.
Fonts citades pel diari indiquen que l'objectiu és pressionar a Burnham després que aquest afirmés el dimecres que podria haver-hi un altre referèndum d'independència a Escòcia si ho recolza l'opinió pública. De fet, va dir davant del Parlament que les condicions per a la votació són "exactament les mateixes a Escòcia" que per a Irlanda del Nord.
L'Acord de Divendres Sant de 1998 contempla que el ministre per a Irlanda del Nord del Govern britànic convocarà un referèndum de reunificació si considera que "sembla probable" que el resultat sigui majoritàriament a favor.