Dos ferits per diversos apunyalaments durant el carnestoltes de Notting Hill a Londres

MADRID, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys dues persones han estat traslladades a l'hospital després d'una sèrie d'apunyalaments que han tingut lloc durant el carnestoltes de Notting Hill, a Londres.

Un dels ferits, de 29 anys, es troba en estat crític després que hagués estat apunyalat poc després de les 21.00 hores (hora local), mentre que un jove de 19 anys es troba greu però estable. A més, hi ha altres sis homes ferits, però les lesions dels quals no posen en perill les seves vides.

El subcomissari adjunt, Ade Adelekan, que ha supervisat l'operació policial, ha declarat que "és lamentable que, per segon any consecutiu, la nit del dilluns de carnestoltes s'hagi vist entelada per actes de violència greus".

"Ningú discuteix la importància del carnestoltes al calendari cultural de Londres i la immensa majoria dels quals van venir hauran tingut una experiència positiva. No obstant això, no podem passar per alt els apunyalaments, agressions sexuals i atacs a agents de policia que hem vist", ha agregat, segons recull el canal de televisió Sky News.

Durant els dos principals dies del carnestoltes, s'han produït 275 arrests, que inclou delictes com a possessió d'armes, agressió sexual, atacs a la Policia i possessió de drogues.