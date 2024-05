R.Unit.- Carles III reprendrà les tasques públiques perquè ha millorat del seu càncer

MADRID, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El Palau de Buckingham ha informat aquest divendres que el rei Carles III reprendrà les tasques públiques després d'experimentar "progressos encoratjadors" en el tractament per recuperar-se del càncer diagnosticat al febrer.

"Per commemorar aquesta fita, el rei i la reina realitzaran una visita conjunta a un centre de tractament del càncer dimarts vinent, on es reuniran amb metges especialistes i pacients", ha dit en un comunicat a la xarxa social X.

Un portaveu del Palau de Buckingham ha explicat a mitjans britànics que el tractament continuarà, però "els metges estan prou satisfets amb el progrés" i pot reprendre una sèrie de tasques de cara al públic.

"L'equip mèdic de Sa Majestat està molt encoratjat pel progrés realitzat fins ara i es manté optimista sobre la contínua recuperació del rei", ha afegit.

Carles III va participar el 31 de març en la missa de Diumenge de Resurrecció a la Capella de Sant Jordi del Castell de Windsor: va ser el seu primer acte públic important des que al febrer el Palau de Buckingham va anunciar que tenia càncer.

Des d'aleshores, ha cancel·lat gairebé per complet la seva agenda oficial per sotmetre's a un tractament contra la malaltia. Carles III, de 75 anys, va ascendir al tron britànic després de la mort al setembre de 2022 de la seva mare, Isabel II, després de més de 70 anys de regnat, i la seva coronació es va celebrar oficialment un any després, el 6 maig de 2023.