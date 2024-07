R.Unit.- Buckingham confirma la dimissió de Sunak com a primer ministre

MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El Palau de Buckingham ha confirmat la dimissió de l'actual primer ministre, Rishi Sunak, que s'ha reunit amb el rei Carlos III uns minuts després de brindar la seva última compareixença davant del número 10 de Downing Street.

Sunak s'ha desplaçat a palau després d'aquest discurs, en el qual entre altres coses ha anunciat la seva propera dimissió com a líder del Partit Conservador, dins d'un protocol que ara obre la via al laborista Keir Starmer per convertir-se en cap de Govern.

"L'honorable diputat Rishi Sunak es va reunir en audiència amb el rei aquest matí i li va presentar la seva dimissió com a primer ministre i primer lord del Tesoro, alguna cosa que la seva majestat ha acceptat", diu el comunicat recollit per la BBC.