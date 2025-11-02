Almenys nou ferits greus després d'un apunyalament múltiple en un tren a Huntingdon (Regne Unit)

MADRID 2 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia britànica ha informat que deu persones han resultat ferides, nou d'elles amb "lesions que posen en perill la seva vida", després d'un apunyalament múltiple ocorregut a l'interior d'un tren --que ha estat detingut després de l'incident-- en l'estació d'Huntingdon (Regne Unit), a uns 120 quilòmetres al nord de Londres.
"Deu persones han estat traslladades a l'hospital; nou d'elles presenten lesions que posen en perill la seva vida. Una persona rep tractament per lesions lleus. No s'han registrat defuncions", resa un comunicat emès per la Policia de Transport britànica.
La Policia del comtat de Cambridgeshire ha especificat que els fets han tingut lloc al voltant de les 19.30 hores (hora local) i que dos individus han estat arrestats. El trajecte cobria la ruta amb origen a la ciutat de Doncaster i amb destinació a la capital, Londres.
L'incident ha estat considerat com a "greu" i agents de la Policia Antiterrorista es troben participant en la investigació per esclarir el succeït i la motivació per a l'atac.
Els cossos policials ja van avançar poc després que "diverses persones" van haver de ser traslladades a centres hospitalaris. Així mateix, les autoritats han tancat al tràfic la carretera A-1307, que condueix a Huntingdon.
El Servei d'Ambulàncies de l'Est d'Anglaterra ha confirmat el desplegament d'un "operatiu a gran escala" per al transport dels ferits que va incloure "nombroses ambulàncies, comandants tàctics, el nostre Equip de Resposta en Àrees Perilloses i equips de vigilància intensiva".
"El terrible incident ocorregut en un tren prop d'Huntingdon és profundament preocupant. Els meus pensaments estan amb tots els afectats, i agraeixo la resposta dels serveis d'emergència. Qualsevol persona que es trobi a la zona ha de seguir les indicacions de la Policia", ha sostingut el primer ministre de Regne Unit, Keir Starmer, en un missatge des del seu compte de X.
De la mateixa forma, l'alcalde de Cambridgeshire i Peterborough, Paul Bristow, ha mostrat les seves condolences als ferits en l'incident. "Els meus pensaments i oracions estan amb tots els afectats", ha asseverat.