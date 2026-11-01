Almenys 325 detinguts a la manifestació de suport a Palestine Action a Londres

Martin Pope / Zuma Press / Europa Press
MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Metropolitana de Londres ha informat aquest diumenge que 325 persones van ser detingudes a la manifestació del dissabte a Londres en suport a l'organització Palestine Action, classificada com a terrorista i il·legalitzada per les autoritats britàniques.
Entre els detinguts n'hi ha 320 que estan acusats d'expressar suport a una organització il·legal segons la Llei de Terrorisme, ha explicat la Policia en un missatge difós a les xarxes socials. La majoria portaven cartells o pancartes amb la frase "Estic en contra del genocidi. Suport a Palestine Action".
La concentració ha estat convocada pel grup 'Defensem els Nostres Jurats' davant l'Ambaixada nord-americana a la capital britànica i davant el Consolat nord-americà a Edimburg, tot i que la legislació estableix que el suport explícit al grup és un delicte recollit a la Llei de Terrorisme.
L'organització va ser il·legalitzada al juny de 2025. Al febrer, el Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra i Gal·les va desestimar la mesura per "desproporcionada", però al juny el Tribunal d'Apel·lacions va confirmar la il·legalització.
En el que va d'any s'han comptabilitzat 3.867 detencions per activitat terrorista, de les quals el 94% són per recolzar Palestine Action. En els 12 mesos anteriors a la il·legalització va haver-hi 234 detencions per terrorisme.
El proper 4 de novembre el Tribunal Suprem té previst resoldre el recurs contra la designació de Palestine Action com a organització terrorista en un cas en el qual s'han bolcat les organitzacions de defensa dels drets civils.