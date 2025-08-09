365 detinguts a Londres en una gran protesta contra il·legalitzar Palestine Action

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia de Londres ha confirmat la detenció d'almenys 365 concentrats aquest dissabte a la ciutat per protestar contra la il·legalització de l'ONG propalestina Palestine Action per protagonitzar una recent incursió en una base militar britànica.
"Fins a les 18.00, 365 persones havien estat detingudes per recolzaruna organització prohibida. S'han produït 7 arrests per altres delictes, incloent 5 per agressions a agents. Sortosament, cap va resultar greument ferit", ha afegit la MET.
Després de la il·legalització de Palestine Action en virtut de la llei antiterrorista de 2000, recolzar o pertànyer l'organització serà un delicte, amb penes de fins a 14 anys de presó, malgrat que els advocats de l'organització han esgrimit fins a l'últim moment que la il·legalització és "un abús autoritari" de poder, segons la radiotelevisió pública BBC.
El Govern de Keir Starmer va promoure la il·legalització del grup després d'irrompre en una base aèria on activistes van fer pintades en avions militars. Les autoritats van estimar els danys en 7 milions de lliures (8,1 milions d'euros).