Rubio tendeix la mà a Europa cap a una nova realitat a l'empara del nacionalisme abanderat per Donald Trump

El secretari d'Estat d'EUA declara a Munic el final del "engany" de les democràcies liberals i la regulació de l'ordre internacional
MADRID, 14 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat d'EUA, Marco Rubio, ha proposat aquest dissabte a les potències europees que s'adscriguin a la comprensió nacionalista del món que enarbora el president Donald Trump i abandonin d'una vegada el "engany" que han representat durant dècades les democràcies liberals, l'ordre internacional basat en regles i les polítiques que han comportat.
El col·lapse de la Unió Soviètica i la fi de la política de blocs, ha indicat Rubio, va comportar l'aparició d'aquesta "idea absurda" que ha portat a adoptar "una visió dogmàtica de comerç lliure i sense restriccions" i l'apaciguamiento de "un culte climàtic" que només ha desembocat en el "empobriment de la societat".
"I en la recerca d'un món sense fronteres, obrim les nostres portes a una ona de migració massiva sense precedents que amenaça la cohesió de les nostres societats, la continuïtat de la nostra cultura i el futur dels nostres pobles. Vam cometre aquests errors junts. I ara, junts, li devem al nostre poble afrontar aquests fets i seguir endavant", ha lamentat el secretari d'Estat.
UNA NOVA ESTRUCTURA
Sense acabar d'abandonar l'estructura actual de relacions, Rubio ha cridat a una reforma integral de les institucions internacionals, començant per Nacions Unides, on l'interès particular dels estats ha de gaudir de prioritat absoluta.
"Ja no podem anteposar l'així anomenat ordre global als interessos vitals de la nostra gent i dels nostres pobles", ha declarat el secretari d'Estat en la Conferència de Seguretat Internacional de Munic, el mateix fòrum en el qual fa un any, el vice-president d'EUA, JD Vance, va avançar en un explosiu discurs la postura de l'Administració i el seu pesar pel que va descriure com una derrota dels valors històrics europeus.
Sense arribar als extrems de Vance i amb una actitud més conciliadora, Rubio ha tornat a esquitxar el seu discurs de termes com a "cultura nacional", "herència", "valors cristians" o "declivi de la civilització occidental", d'aquí la seva proposició d'una "aliança basada en el reconeixement que Occident ha heretat alguna cosa comú, distintiu i irreemplaçable, perquè, al cap i a la fi, aquest és el fonament mateix del vincle transatlàntic".
A diferència de Vance, Rubio ha indicat que Estats Units és fruit de la història europea. "Som fills d'Europa", ha indicat el secretari d'Estat dins d'un repàs històric a la influència d'Europa en la construcció del país, fonament d'aquesta nova aliança.
"Actuant junts d'aquesta manera, no només contribuirem a recuperar una política exterior assenyada, sinó que ens retornarà una clara identitat", ha indicat, "i recuperarà el nostre lloc al món, per dissuadir a les forces de la destrucció de la civilització que avui ens amenacen".