Rubio assegura que Trump està "bastant content" amb els "avanços tremends" de la negociació amb Ucraïna

MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha assegurat aquest diumenge des de Ginebra que el president Donald Trump està "bastant content" amb els "avanços tremends" assolits en la ronda de negociació que es desenvolupa a Suïssa.
"Avui crec que està bastant content amb les informacions que li hem anat donant sobre els avanços que s'han aconseguit", ha declarat Rubio en roda de premsa. "Ha estat molt positiu. Els dic que avui ha estat el (dia) més productiu", ha explicat.
Rubio ha destacat que en les últimes 96 hores hi ha hagut un "contacte extensiu" amb Ucraïna i que s'han abordat 26 o 28 punts del pla, depenent de la versió: "Els puc dir que les qüestions que segueixen obertes no són insuperables. Només necessitem més temps del que hem tingut avui", ha explicat abans de confirmar que els contactes continuaran el dilluns.