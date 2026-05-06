Rubio assegura que les operacions militars dels EUA a l'Iran han "conclòs"

MADRID, 6 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha assegurat aquest dimarts per la nit que l'operació 'Fúria Èpica', llançada el passat 28 de febrer junt amb Israel contra l'Iran, ha "conclòs", amb prou feines unes hores després que el cap de la Casa Blanca, Donald Trump, hagi considerat que la guerra amb Teheran podria perllongar-se encara per dues setmanes o "potser tres".
"L'operació 'Fúria Èpica' ha conclòs. Hem aconseguit els objectius d'aquest operatiu", ha assenyalat el cap de la diplomàcia nord-americana en una roda de premsa en la qual ha remarcat que Washington és partidària de "la via de la pau" amb un Teheran que, segons ha considerat, ha escollit una altra sendera.
"El president preferia asseure's i elaborar un memoràndum d'entesa per a futures negociacions que abordi tots els temes clau que cal tractar, una obertura total dels estrets perquè el món pugui tornar a la normalitat", ha anotat Rubio, que ha apuntat seguidament que els Estats Units és "l'única nació del món que pot fer alguna cosa per obrir un pas a l'estret d'Ormuz amb la finalitat de fer arribar aquests productes i rescatar a les persones allí atrapades".