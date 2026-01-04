Rubio assegura que EUA no està en guerra amb Veneçuela i defensa una transició dirigida "pel bé" de tots dos

Soeren Stache/dpa - Arxiu
El secretari d'Estat apunta a l'Havana després de l'operació a Caracas: "El Govern cubà és un gran problema"
MADRID, 4 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat d'EUA, Marco Rubio, ha assegurat aquest diumenge que el seu país no està "en guerra" amb Veneçuela i que l'ànim de conflicte va dirigit en realitat al narcotràfic, abans de reivindicar la importància de dirigir la seva transició "pel bé" de tots dos països i d'avisar que el Govern nord-americà s'està centrant ara en les autoritats cubanes, "un gran problema".
Rubio ha comparegut davant del programa Meet the Press, de la cadena NBC, un dia després de l'operació militar a Veneçuela que va acabar amb la captura del president del país, Nicolás Maduro, i la seva dona, Cilia Flores, durant bombardejos sobre Caracas i voltants.
En l'entrevista, Rubio ha indicat que Estats Units no té intenció de cessar els seus atacs a les presumptes "narcolanchas" al Carib, que han deixat ara com ara més d'un centenar de morts entre crítiques d'organitzacions humanitàries que denuncien la seva il·legalitat.
"Seguirem atacant a les embarcacions amb drogues si intenten dirigir-se cap a Estats Units", ha afirmat. "Com també seguirem decomissant embarcacions sancionades per ordres judicials", ha afegit també en referència als petroliers que s'ha confiscat enfront de les costes veneçolanes durant els últims mesos.
DIRIGINT LA POLÍTICA DE VENEÇUELA
El secretari d'Estat ha defensat igualment el pla del president Donald Trump per dirigir el període de transició a Veneçuela després de la captura de Maduro.
"Volem que Veneçuela avanci en certa direcció perquè no només creiem que és bo per al poble veneçolà, sinó que també beneficia el nostre interès nacional. Pot afectar a alguna cosa que amenaça la nostra seguretat nacional, o a alguna cosa que és beneficiosa o perjudicial", ha indicat.
"Volem un futur millor per a Veneçuela, i creiem que un futur millor per al poble de Veneçuela també és estabilitzador per a la regió i reforça el 'veïnat' en el qual vivim", ha afegit en referència al continent.
CUBA: "UN GRAN PROBLEMA"
Rubio s'ha mostrat finalment esquiu sobre la possibilitat que Cuba pugui ser el proper escenari d'una operació militar nord-americana. Referent a això, s'ha limitat a dir que "el Govern cubà és un gran problema" i que les seves autoritats "estan en molts problemes".
"No comentaré els nostres propers passos ni sobre les nostres polítiques actuals sobre aquest tema. Però no som molt partidaris del Govern cubà i crec que això no és un misteri", ha manifestat Rubio, d'ascendència cubana precisament.