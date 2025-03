Rubio assegura que els EUA "no brindarà ajuda militar als russos"

MADRID, 11 març (EUROPA PRESS) -

El secretari del Departament d'Estat nord-americà, Marco Rubio, s'ha mostrat obert a reprendre l'ajuda militar a Ucraïna al mateix temps que ha assegurat que el seu país "no (la) brindarà als russos", unes declaracions que he fet des de l'Aràbia Saudita, on està previst que es reuneixi aquesta setmana amb l'equip negociador del país europeu.

Preguntat per això en declaracions a la premsa, ha assenyalat que espera tenir "una bona reunió" i "bones notícies que anunciar en aquest sentit". "Puc assegurar-los això: no brindarem ajuda militar als russos", ha afegit.

El cap de la diplomàcia nord-americana ha pronunciat aquestes paraules hores després que l'Administració de Donald Trump reconegués tenir "esperances" que les autoritats ucraïneses tanquin el pacte a Aràbia Saudita.