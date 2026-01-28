Rubio amenaça amb "usar la força" si Delcy Rodríguez no coopera amb els EUA

Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP
MADRID, 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha amenaçat amb "usar la força" si la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, no coopera amb les autoritats del país nord-americà, segons unes declaracions preparades per a la seva intervenció d'aquest dimecres davant del Senat.
"Estem preparats per usar la força per garantir la màxima cooperació si altres mètodes fallen. Esperem que això no sigui necessari, però mai eludirem el nostre deure envers el poble nord-americà i la nostra missió en aquest hemisferi", resen les notes de Rubio, a les quals ha tingut accés l'agència de notícies Bloomberg.
La dirigent veneçolana "coneix molt bé el destí de (el president, Nicolás) Maduro", ha considerat el cap de la diplomàcia nord-americana, en un extracte del discurs que es preveu que pronunciï davant de la Comissió d'Exteriors de la Cambra alta nord-americana.