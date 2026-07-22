Rubio afirma que els EUA segueixen disposats a fer prevaldre la diplomàcia a l'Iran

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MADRID, 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha assegurat aquest dimecres que l'Administració de Donald Trump segueix "compromesa amb la diplomàcia", també "en el cas de l'Iran", a les autoritats del qual ha acusat de "no haver complert els seus compromisos" i "no prendre's de debò les converses", enmig d'una nova recrudescència de les hostilitats entre tots dos països.
"Vull reiterar un cop més que els Estats Units sempre estan compromès amb la diplomàcia. Som de ment oberta i sempre estem disposats a negociar solucions a les diferències. I això segueix sent cert en el cas de l'Iran", ha subratllat en una trobada amb ministres d'Exteriors de l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ENDRECEN).
Referent a això, ha afirmat que, encara que "l'Iran s'ha comunicat amb els Estats Units tant directa com indirectament per entaular converses (...), no han complert els seus compromisos", en al·lusió a l'acord preliminar aconseguit al juny.