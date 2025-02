Ruanda denuncia que la missió de suport sud-africana a la RDC vol "portar la guerra" al seu país

Acusa la SAMIDRC d'atacar directament Ruanda fent servir de coartada les operacions contra les milícies de l'M23

MADRID, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ruandès ha expressat aquest diumenge rebuig cap a les conclusions de la reunió de líders de la Comunitat de Desenvolupament d'Àfrica Austral (SADC) i ha denunciat que la missió militar de suport de l'organització regional africana a l'exèrcit congolès en la lluita contra les milícies del Moviment 23 de Març (M23) té l'objectiu final de portar la guerra al territori de Ruanda, les autoritats del qual estan acusades de finançar aquests combatents.

La SADC, després de la trobada celebrada aquest dissabte a Harare (Zimbàbue), va tornar a assenyalar "les forces armades de Ruanda" com a còmplices de l'M23 en la seva condemna al grup guerriller.

En un comunicat rotund, el Ministeri d'Exteriors ruandès ha respost que la missió sud-africana, la SAMIDRC, "juntament amb els seus socis de coalició, entre els quals s'inclouen les forces armades burundeses, l'exèrcit congolès i mercenaris europeus, són fonamentals en el conflicte i no haurien d'està allà perquè estan agreujant els problemes que ja existien".

El Ministeri considera que l'argument que la missió de suport estigui legitimada per intervenir atès que el seu desplegament va ser sol·licitat pel Govern congolès "no té cap validesa" perquè, segons el parer de Kigali, "estan allà per lluitar contra els ciutadans" de la RDC "i, a la pràctica, portar la guerra a Ruanda".

El govern ha reiterat que l'exèrcit de Ruanda no està donant suport a l'M23 i que la seva única missió és protegir els civils que estan creuant la frontera, en particular des que les milícies van prendre el cap de setmana passat la ciutat de Goma, capital de la província de Kivu del Nord, en una de les seves victòries més importants des del començament dels combats amb l'exèrcit congolès.

A més, el Ministeri d'Exteriors ruandès acaba denunciant que compta amb informació recent que "evidencia" que l'operació contra l'M23 per impedir el seu avanç cap a Goma "no es limitaven" a derrotar la milícia, sinó que també tenien l'objectiu "d'atacar Ruanda".