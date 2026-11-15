Centenars de milers de persones es manifesten a Praga per la independència dels mitjans públics

MADRID 15 nov. (EUROPA PRESS) -
Unes 400.000 persones, segons els convocants, han sortit aquest diumenge a l'esplanada de Letná de Praga per denunciar la intenció del Govern de reemplaçar el pagament de la llicència per rebre les emissions dels mitjans públics per un finançament estatal directe, la qual cosa ha provocat recels sobre el manteniment de la seva independència.
L'organització Milion chvilek pro demokracii --Un Milió de Moments per la Democràcia-- ha convocat la que ja és la manifestació més multitudinària des de la independència txeca, el 1993.
A més de rebutjar la reforma dels mitjans de comunicació, els assistents han mostrat el seu rebuig a la política judicial, cultural, de seguretat, sanitària i mediambiental en una protesta que ha transcorregut pacíficament, segons ha confirmat la Policia.
El primer ministre txec, Andrej Babis, ha expressat després de la protesta el seu respecte pel dret a la discrepància, però ha rebutjat els arguments plantejats. "El sistema de finançament canvia. Ningú vol controlar els mitjans públics. Ningú vol dictar-los què han de dir i fer. Ningú vol nacionalitzar-los. Fem això perquè el sistema ja està obsolet i la major part d'Europa està seguint el mateix camí, i altres països s'hi estan sumant", ha afirmat Babis.
Entre els convocants hi ha estudiants d'escoles de formació professional superior, instituts i universitats de tot el país. "Sovint sentim que som massa joves, inexperts i que no tenim res a veure amb els assumptes públics. Però el nostre futur es decideix avui. I assumirem les conseqüències d'aquestes decisions", ha apuntat Jindra Lavrencikova, organitzadora de les protestes estudiantils a Pardubice.
Durant l'acte s'han projectat vídeos de Babis en què se'l compara amb el polític comunista Miroslav Stepan. "Als anys 80 ens manifestàvem contra el comunisme i organitzàvem manifestacions amb nens txecs i amb la Carta 77. Avui ens manifestem contra el mateix: contra les mentides, l'odi i la repressió de la llibertat", ha ressaltat una de les signatàries de la històrica declaració, perseguida pel règim txecoslovac, Eliska Rothova.
"Qui aspira a usurpar el poder necessita una societat atemorida i confosa. Per això volen silenciar els mitjans de comunicació lliures. Però els necessitem. Som lliures i sabem què crea la democràcia", ha afegit.
El president de l'organització convocant, Un Milió de Moments per la Democràcia, Mikulas Minar, ha convidat els membres del Govern a debatre el proper 2 de desembre al Teatre Svandovo divadlo per abordar amb experts les demandes dels organitzadors: la retirada del projecte de llei i l'inici d'un diàleg real amb els ciutadans.
En l'acte també hi han participat personalitats històriques, representants del món de la cultura i la música, atletes, empresaris, filantrops, agricultors i ecologistes.
La manifestació ha conclòs passades les 16.30, quan ja gairebé s'havia fet de nit. Al final, la multitud ha encès els llums dels seus telèfons mòbils i la cantant Hana Ulrychova i el violinista Pavel Sporcl han interpretat l'himne nacional.