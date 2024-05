RSF denuncia l'ordre del tancament d'Al-Jazeera a Israel com un intent de "silenciar la realitat" de Gaza

Recorda que tres periodistes del mitjà han mort en atacs de l'exèrcit israelià durant els dos últims anys



MADRID, 5 maig (EUROPA PRESS) -

Reporters sense Fronteres (RSF) ha denunciat aquest diumenge l'ordre del Govern israelià per tancar les operacions al país de la cadena panàrab Al-Jazeera com un intent de "silenciar la realitat" de la guerra de Gaza i ha recordat que tres periodistes del mitjà han mort durant els dos últims anys en operacions de l'exèrcit israelià a Gaza, Cisjordània i el Líban.

El Govern israelià té fins el 31 de juliol per executar l'ordre de tancament però la intenció del primer ministre, Benjamin Netanyahu, és la d'aplicar-la de manera immediata. Aquesta decisió està emparada per una llei sobre mitjans estrangers aprovada a l'abril pel Parlament israelià, la Knesset, i ara mateix denunciada davant de l'Alt Tribunal d'Israel per una ONG, l'Associació per als Drets Civils, que la considera un atac a la llibertat d'expressió.

La legislació faculta el Govern israelià per ordenar als proveïdors de televisió d'Israel que deixin de transmetre Al-Jazeera, ordenar el tancament de les oficines israelianes del canal, confiscar els equips del canal, possiblement incloent-hi telèfons mòbils i bloquejar-ne l'accés al web, durant un mínim de 45 dies prorrogables.

Davant d'aquesta situació, Reporters sense Fronteres crida a la suspensió immediata d'una "llei de censura" que representa "un precedent aterridor" per a l'exercici de la tasca periodística a Gaza i part d'un exercici d'Israel "per silenciar per tots els mitjans el canal per la seva cobertura de la realitat del destí dels palestins a Cisjordània i Gaza".

El responsable d'RSF per Pròxim Orient, Jonathan Dagher, aprofita per recordar que tres periodistes d'Al-Jazeera han mort en atacs israelians des del 2022. En la guerra de Gaza han mort Hamza al-Dadú, fill del cap de la cadena a Gaza, Wael al-Dadú; el càmera d'aquest últim, Samer Abú Daqa i, fa dos anys, la corresponsal Shirín Abú Aklé, morta a trets per un militar israelià mentre cobria una operació militar a Jenín, Cisjordània.