Ron DeSantis abandona la cursa per la nominació republicana a la Casa Blanca i dona suport a Trump

MADRID, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El governador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciat que es retira de la competició per aconseguir la nominació del Partit Republicà com a candidat a les eleccions presidencials nord-americanes del 5 de novembre i ha manifestat el seu suport a Donald Trump.

DeSantis ha publicat un vídeo en el qual apunta que "no hi ha un camí clar a la victòria". "Si hi hagués alguna cosa que pogués fer per aconseguir un resultat favorable, més actes de campanya, més entrevistes,... ho faria, però no puc demanar als nostres simpatitzants que continuïn dedicant el seu temps a fer de voluntaris i donant recursos. Per tant, avui suspenc la meva campanya", ha explicat.

En el missatge ha expressat el seu suport al principal rival, Donald Trump. "Estic orgullós d'haver complert el 100 per 100 de les meves promeses i no deixaré de fer-ho ara. És clar que la majoria dels votants de les primàries republicanes volen donar a Donald Trump una altra oportunitat (...). Tot i que he tingut desacords amb Donald Trump, com la pandèmia del coronavirus o el nomenament d'Anthony Fauci, Trump és superior a l'actual president, Joe Biden. Això és clar", ha indicat.

"Em vaig comprometre a donar suport al candidat republicà i compliré aquesta promesa. Té el meu suport perquè no podem tornar a l'antiga guàrdia republicana d'ahir ni a l'empresarisme ranci que representa Nikki Haley", ha recalcat.

El missatge de renúncia cita el primer ministre britànic Winston Churchill: "l'èxit no és definitiu; el fracàs no és fatal". "El que importa és el valor de seguir. Aquesta campanya ha acabat, (però) la missió continua aquí sota, a Florida. Seguirem demostrant al país com es governa. Gràcies i que Déu us beneeixi", ha recalcat.

La retirada de DeSantis suposa el tancament d'un ascens meteòric i una caiguda similar que ha acabat amb les expectatives de desbancar Trump com a favorit en les primàries.

La reelecció com a governador de Florida el 2022 amb gairebé el 60 per cent dels vots va suposar el tret de sortida per fer el salt a la política federal. Ho va formalitzar el maig del 2023 amb el suport de diversos pesos pesats i veterans del Partit Republicà.

A l'hora de la veritat, en els caucus d'Iowa de dilluns, va obtenir un 21 per cent de suport, respecte al 51 per cent de Trump. En la següent cita, a New Hampshire, tampoc no s'esperava un bon resultat i la victòria estarà entre Trump i Nikki Haley.