Romania decideix el seu futur en unes eleccions igualades i amb auge de la ultradreta

Dan i Simion, molt oposats en les eleccions considerades més importants des que va caure el comunisme

MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -

Els romanesos decideixen aquest diumenge el seu futur més immediat, en unes eleccions presidencials marcades per les profundes divisions polítiques, la desil·lusió amb els partits majoritaris, la corrupció i falta de transparència, i una suposada ingerència estrangera que va posar en dubte els comicis anul·lats del 2024.

El resultat influirà no només en la governabilitat del país --el president de Romania té poders amplis en política exterior, seguretat nacional, defensa--, sinó en la mateixa cohesió del flanc oriental de la Unió Europea, en què són tants els aliats de Moscou com els aspirants al bloc que ara formen 27 països.

GEORGE SIMION

En la primera volta es va imposar, amb el 40% dels vots, el candidat ultradretà d'Aliança per a la Unió dels Romanesos (AUR), George Simion, que va recollir els vots del descontentament, entre els quals els dels electors del repudiat Calin Georgescu, vencedor de les presidencials del 2024 anul·lades.

La decisió del Tribunal Constitucional d'anul·lar aquells comicis al·legant irregularitats en el finançament de la seva campanya, suggerint a més la suposada ingerència d'una potència estrangera, van provocar protestes importants i crítiques cap a la legitimitat democràtica de Romania, que van augmentar en prendre la decisió d'impedir Gerogescu presentar-se a aquestes noves eleccions.

Simion, de 38 anys, va ser l'elegit per Georgescu per reposicionar en el tauler geopolític una Romania que es preveu més nacionalista, amb l'Hongria de Viktor Orbán i Donald Trump com a exemples i advocant per un "eurorealisme" enfront dels que li recriminen suposades simpaties cap a Rússia.

NICUSOR DAN

Però una última enquesta publicada aquesta setmana per mitjans romanesos qüestiona aquest fàcil triomf de Simion i projecta una contesa més renyida, gràcies en part al fet que l'ara alcalde de Bucarest, Nicusor Dan, aconseguiria els vots d'un oficialisme en hores baixes.

Dan, de 55 anys, ha obtingut els seus principals suports en els nuclis urbans després de presentar-se com a independent, i va començar la seva carrera política en un altre dels partits històrics com el conservador Unió Salvar Romania (USR). L'alcalde de la capital s'ha erigit com el candidat que s'enfronta als populismes i ha promès tenir el país en la senda europea.

La cita té rellevància també per l'actual col·lapse del govern, després que el primer ministre romanès, Marcel Ciolacu, dimitís fa una setmana després del mal acompliment de la seva aposta en primera volta, Crin Antonescu, per la qual cosa un triomf de Simion podria desembocar en unes legislatives anticipades.

UNA DISPUTA ELECTORAL RENYIDA

El sondeig d'AtlasIntel, encarregat pel portal romanès de notícies Hotnews i elaborat dies després de la primera volta del 4 de maig, estableix que els dos candidats obtindrien al voltant del 48% dels vots.

Dan aconseguiria fins al 91% dels vots que els romanesos van dipositar en favor del candidat de l'oficialisme Crin Antonescu, unes xifres similars en el cas dels que van apostar en primera volta per la conservadora Elena Lasconi, que va renunciar al lideratge d'USR.

L'alcalde de Bucarest també es beneficiaria majoritàriament dels vots assolits per l'ex primer ministre Victor Ponta, amb més del 69% d'aquest electorat decantant-se aquest diumenge per ell.

No obstant això, aquest dijous, per primera vegada des que va començar la disputa electoral, Dan es va situar al capdavant de les prediccions amb el 52%, segons l'agència de demoscòpia Irsop.

Els dos escenaris diametralment oposats que plantegen Simion i Dan han fet que a Romania es refereixin a aquestes presidencials com a històriques, així com les més importants des de la caiguda del comunisme en 1989.