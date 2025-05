Romania repeteix les eleccions presidencials després de la polèmica anul·lació de la votació de novembre

El candidat de la coalició de govern es reuneix amb un enviat de Trump la nit dels comicis

MADRID, 4 maig (EUROPA PRESS) -

Romania celebra aquest diumenge la primera volta de les eleccions presidencials després de la polèmica desencadenada per la decisió del Tribunal Constitucional d'anul·lar el procés de novembre de l'any passat després de la victòria de l'ultradretà Calin Georgescu.

El Constitucional va detectar irregularitats en el finançament i una intensa activitat fraudulenta procedent de l'estranger favorable a Georgescu, motius que no van impedir una onada de protestes a les principals ciutats del país.

Georgescu està fora del nou procés electoral per la seva retòrica extremista i ell i els grups d'extrema dreta afins estan sent investigats pels tribunals. No obstant això, el que és considerat com el seu hereu, George Simion, se situa com un dels principals favorits. En qualsevol cas, les enquestes apunten que Simion perdria en segona volta contra qualsevol dels altres candidats.

El nou president probablement haurà de treballar amb un govern no afí, format per una coalició del Partit Socialdemòcrata de Romania (PSD) i el Partit Nacional Liberal (PNL) constituït després de les eleccions legislatives de l'1 de desembre. L'executiu depèn del suport de la minoritària Aliança Democràtica d'Hongaresos a Romania (RMDSZ) i té al davant una sòlida oposició de partits d'ultradreta amb un 30% de suport liderats per la Unió Salvem Romania (USR), d'Elena Lasconi.

Entre els favorits per a les presidencials hi ha Simion, i també figura a les quinieles el candidat de la coalició de govern, Crinera Antonescu, expresident del PNL i un dels arquitectes de l'acord amb els socialdemòcrates, que espera passar a la segona volta per capitalitzar el sentiment contra la ultradreta.

Aquest mateix dissabte Antonescu s'ha reunit amb un enviat del president nord-americà, Donald Trump, James E. Trainor, formalment president de la Comissió Federal Electoral nord-americana. Altres candidats han rebutjat reunir-se amb l'enviat nord-americà, segons fonts polítiques citades pel periòdic romanès 'Libertatea'.

Completa el trio de favorits l'alcalde de Bucarest, Nicusor Donen, que, si aconsegueix la victòria, s'especula que podria ampliar els suports de la coalició governant amb el suport de la seva formació, l'USR, com ja ha aconseguit a l'ajuntament de la capital.

Lasconi, també d'USR, i l'ex-primer ministre socialdemòcrata Victor Ponta també estan en la papereta, però la seva presència és més rellevant pel seu suport a candidats en segona volta que per les seves pròpies opcions.

VOT EXTERIOR

Mentrestant, ja està votant la població romanesa establerta a l'exterior, amb una participació que ja arriba a les 250.000 persones, més del triple de la participació de les eleccions de novembre, quan van votar 62.000 persones de la diàspora, segons dades de l'Autoritat Electoral Permanent. La xifra suposa a més gairebé una quarta part del total de més d'un milió de romanesos censats en l'exterior.

Aquest diumenge els 18.979 col·legis electorals designats en territori romanès estaran oberts entre les 07.00 i les 21.00 perquè exerceixin el seu dret els 17.988.031 romanesos censats.

Hi ha 159 observadors internacionals acreditats per l'Autoritat Electoral Permanent, inclosos enviats dels Estats Units, el Regne Unit o França.