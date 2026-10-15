Publicat 15/10/2026 07:18

Romania proposa un "comandament militar conjunt" de l'OTAN amb Bulgària i Turquia per al mar Negre

Archivo - Arxiu - Un helicòpter de la Força Aèria de Romania sobrevola en el seu aniversari el Monument als Herois de l'Aire amb una bandera romanesa
MINISTERIO DE DEFENSA DE RUMANÍA EN X - Arxiu

   MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

   El ministre de Defensa de Romania, Radu Miruta, ha proposat establir un "comandament militar conjunt dels Estats de l'OTAN riberencs" del mar Negre --Romania, Bulgària i Turquia-- davant dels "incidents" ocorreguts en el mateix, entre els quals ha citat "drons, bucs enfonsats i mines navals".

   "El Mar Negre necessita un comandament militar conjunt dels Estats riberencs de l'OTAN, i per a això hem de donar passos en aquesta direcció", ha manifestat Miruta en una publicació a xarxes en la qual ha afirmat haver-li plantejat ja la idea al seu homòleg búlgar, Dimitar Stoyanov, en una trucada telefònica.

   De fet, el responsable romanès li ha proposat a Stoyanov "signar una carta conjunta dirigida a la direcció de l'OTAN" i en la qual tots dos ministres transmetin la postura dels seus governs "respecte a la creació d'aquest comandament, amb rotació entre tots els països riberencs tant pel que fa a la seva ubicació com a la seva direcció".

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