Romania proposa un "comandament militar conjunt" de l'OTAN amb Bulgària i Turquia per al mar Negre

MINISTERIO DE DEFENSA DE RUMANÍA EN X - Arxiu
MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa de Romania, Radu Miruta, ha proposat establir un "comandament militar conjunt dels Estats de l'OTAN riberencs" del mar Negre --Romania, Bulgària i Turquia-- davant dels "incidents" ocorreguts en el mateix, entre els quals ha citat "drons, bucs enfonsats i mines navals".
"El Mar Negre necessita un comandament militar conjunt dels Estats riberencs de l'OTAN, i per a això hem de donar passos en aquesta direcció", ha manifestat Miruta en una publicació a xarxes en la qual ha afirmat haver-li plantejat ja la idea al seu homòleg búlgar, Dimitar Stoyanov, en una trucada telefònica.
De fet, el responsable romanès li ha proposat a Stoyanov "signar una carta conjunta dirigida a la direcció de l'OTAN" i en la qual tots dos ministres transmetin la postura dels seus governs "respecte a la creació d'aquest comandament, amb rotació entre tots els països riberencs tant pel que fa a la seva ubicació com a la seva direcció".