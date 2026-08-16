Dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania

Europa Press/Contacto/Cpl. Mya Seymour/U.S. Marine
MADRID 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa de Romania, Radu Miruta, ha informat aquest diumenge que dos caces espanyols desplegats en la missió de l'OTAN han interceptat un dron no identificat després de vulnerar l'espai aeri romanès durant una patrulla de vigilància.
"A les 04.44, es va detectar l'objectiu entrant a l'espai aeri nacional romanès, a 24 quilòmetres al nord de Galati. En aquest moment, dos avions de combat espanyols F-18, que ja havien estat posats en alerta com a mesura de precaució, van rebre autorització per intervenir-hi", ha confirmat el dirigent romanès en una publicació a les seves xarxes socials.
Segons Miruta, el dron --la procedència del qual no ha precisat-- va ser interceptat i destruït entre les localitats de Bàleni i Cudalbi, al sud-est del país, prop de la frontera amb Moldàvia.
"Felicitats als pilots espanyols i al personal militar romanès del centre de comandament per una missió reeixida! Romania està defensant el seu espai aeri, i els nostres aliats estan al nostre costat. Vigilància, resposta ràpida i solidaritat aliada: aquestes són les garanties concretes de la nostra seguretat", ha celebrat el cap de Defensa.
Romania, la qual es troba "en primera línia de defensa de la Unió Europea" segons el ministre, comparteix una frontera terrestre d'uns 614 quilòmetres aproximadament amb Ucraïna, i ha vist d'a prop com a drons russos han violat en diverses ocasions el seu espai aeri des que va començar l'operació militar contra Kíev al febrer de 2022.