Romania destrueix un dron no identificat al seu espai aeri

MADRID 24 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de Romania, Nicusor Dan, ha anunciat aquest divendres que la intercepció d'un avió no tripulat sense identificar a l'espai aeri del país i l'inici d'una investigació sobre l'incident.
Dan ha explicat que el dron ha estat abatut cap a les 11.00 (hora local) per un avió de combat F-16 sobre una "zona deshabitada, per la qual cosa el pilot ha pogut disparar sense cap risc". L'avió, ha afegit el Ministeri de Defensa romanès, pertany a la Base 86 Aèria de Fetesti i estava desenvolupant una missió de vigilància.
La intercepció ha tingut lloc prop de la localitat de Padina, al municipi de Buzau, a uns 100 quilòmetres de la frontera sud-occidental d'Ucraïna i a 300 quilòmetres de la ciutat d'Odessa, escenari aquesta nit d'atacs russos contra la infraestructura porturaria ucraïnesa.
"Actualment, els equips de les institucions investiguen la zona", ha conclòs el president en un missatge publicat a través de les xarxes socials, "per obtenir-ne tots els detalls".