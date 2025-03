La Comissió Electoral de Romania invalida la candidatura de l'ultradretà Calin Georgescu

MADRID 9 març (EUROPA PRESS) -

La Comissió Electoral Central de Romania (CEC) ha desestimat la candidatura del candidat presidencial ultradretà Calin Georgescu en una votació de 10 contra 4 per considerar que no compleix amb les condicions legals per ser candidat, en una decisió contra la qual hi pot haver recurs davant del Tribunal Constitucional.

Mitjans romanesos han informat citant fonts polítiques que un dels annexos de la documentació presentada per Georgescu no tenia la signatura preceptiva, la qual cosa hauria motivat el rebuig de la candidatura.

Després de conèixer-se la decisió, diversos centenars de simpatitzants de Georgescu concentrats davant la seu de la CEC han carregat contra les tanques que protegien la seu de la institució i han llançat ampolles i altres objectes contra policies i periodistes. Els agents han emprat gas lacrimogen contra els manfiestants.

Georgescu va presentar la seva candidatura divendres passat com a candidat independent i en qüestió d'hores es van presentar diversos recursos contra aquesta, davant de la mateixa CEC i davant del Tribunal Constitucional.

"Demanem als manifestants que evitin incomplir la llei, que mantinguin la calma i protestin pacífica i cívicament seguint el diàleg amb els equips especialitzats de la Policia", han emplaçat les autoritats.

Des del partit ultraconservador Aliança per la Unió dels Romanesos (AUR) han condemnat ja la decisió de la CEC, "un nou abús, continuació del cop d'estat del 6 de desembre", en paraules del líder de la formació, George Simion, que es referia així a la data de l'anul·lació de la primera volta de les eleccions presidencials, en les quals Georgescu va ser el candidat més votat. "Avall (el primer ministre Marcel) Ciolacu! Avall els dictadors!", ha afegit.

Georgescu, afí a les tesis de Rússia, es va imposar contra tot pronòstic a la primera volta de les presidencials del 24 de novembre. No obstant això, el Constitucional va anul·lar el procés uns dies abans de la segona i definitiva ronda després que les autoritats posessin en dubte la campanya del mateix Georgescu i alertessin d'una suposada ingerència russa.