Rodríguez defensa les relacions comercials amb els EUA malgrat la "taca" que deixa la captura de Maduro

MADRID, 8 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha defensat aquest dimecres per la nit que el país ha de mantenir relacions amb "tots els països d'aquest hemisferi", després que hagi iniciat negociacions amb els Estats Units per a la venda de petroli, en un context marcat per la intervenció militar del país nord-americà i la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro.
"Les relacions econòmiques de Veneçuela estan diversificades en diferents mercats al món, com estan diversificades les nostres relacions geopolítiques. I així ha de ser, és el correcte. Veneçuela ha de tenir relacions amb tots els països d'aquest hemisferi, com les ha de tenir amb Àsia, amb Àfrica, amb Orient Pròxim, amb Europa", ha declarat durant la sessió inaugural de l'Assemblea Nacional per al període 2026-2031.
La dirigent ha sostingut en canvi que, "els qui s'han exclòs" d'aquestes relacions amb Caracas són aquells que "s'han prestat per agredir al nostre país". "Veneçuela no està en guerra. Veneçuela és un país de pau que va ser agredit per una potència nuclear", ha assenyalat en al·lusió a l'operació militar dels Estats Units del passat dissabte.