Robles creu que els espanyols no són conscients de l'amenaça "total" de Rússia: "La situació global és molt complicada"

MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha fet un toc d'atenció a la societat espanyola perquè creu que no és conscient de l'"enorme" perill que hi ha a dia d'avui arran de l'amenaça "total i absoluta" de Rússia a la Unió Europea.

"La situació al món és molt complicada", ha afirmat aquest diumenge en una entrevista a 'La Vanguardia', recollida per Europa Press, en la qual adverteix que "avui dia, un míssil balístic pot arribar perfectament des de Rússia a Espanya".

La ministra assenyala que Europa ha de ser conscient que el perill està "molt a prop", cosa que els països fronterers amb Rússia perceben "molt bé". "L'amenaça és total i absoluta. No cal res més que sentir les últimes declaracions de Putin, en les quals parla de la possibilitat d'agressions nuclears. Els països fronterers amb Rússia ho perceben molt bé; potser els del sud no tenim aquesta consciència, però la civilització pot ser atacada per persones sense escrúpols com Putin", ha indicat.

Robles retreu al PP que no tingui una posició de suport sobre aquest assumpte perquè "sempre miren de buscar crítiques". "Sempre he dit que les polítiques de defensa són polítiques d'Estat i m'agradaria que amb aquest tema el Partit Popular donés suport al Govern central perquè estem compromesos amb els valors democràtics de la Unió Europea", ha assegurat.

La ministra creu que Ucraïna es troba en un moment "molt difícil" i emfatitza que necessita continuar comptant amb suport, alhora que insisteix que "les tropes espanyoles ni són ni seran a Ucraïna". "Estem permanentment enviant material a Ucraïna i farem un esforç important en les pròximes setmanes", ha avançat.

Així mateix, apunta que el "gran perdedor" de la guerra és Putin perquè "va pensar que en deu dies derrotaria el règim de Zelenski". "Això no ho ha aconseguit", ha subratllat, abans d'admetre que ja han passat dos anys i que "cada dia la situació és més difícil per a Ucraïna que per a Rússia". "Però jo veig que la moral ucraïnesa està molt amunt", destaca.