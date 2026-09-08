Roben quatre obres d'art del Museu Renoir, al sud de França

MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
Dues persones han irromput aquest dimarts a primera hora al museu Renoir de Canha de Mar, a la Costa Blava, prop de Niça, i s'han emportat quatre obres d'art, de les quals tres continuen desaparegudes, mentre la policia francesa continua buscant els autors del robatori.
"Aquest matí, dos individus han entrat al Museu Renoir i han robat quatre obres d'art. L'alarma s'ha activat a les 5.48 hores i a les 5.53 hores, és a dir, cinc minuts després, la policia municipal ja havia arribat", ha confirmat l'alcalde, Bryan Masson, en un missatge.
En aquest sentit, ha detallat que els autors del robatori han estat identificats gràcies a les càmeres de videovigilància municipals. "Els dos individus han fugit i han abandonat un dels quadres robats", ha precisat.
Masson ha denunciat que "atacar el Museu Renoir és atacar una part de la història i el patrimoni" de la localitat, tot incidint en la gravetat del cas.
A parer seu, també evidencia la necessitat d'engegar un pla de seguretat per a museus i reforçar la protecció de les peces d'art. "Posarem tots els mitjans per protegir millor aquest patrimoni que pertany a tots els habitants de Canha de Mar", ha apuntat.
Segons ha explicat, la policia municipal i la policia nacional s'han mobilitzat a la zona i continuen buscant les persones implicades en l'atac al museu. "Estan sent buscats activament i la investigació està en curs", ha resumit l'alcalde.
La col·lecció conté 14 quadres originals, 40 escultures, el mobiliari i l'estudi de Pierre-Auguste Renoir, ja que es tracta de l'habitatge on el mestre de l'impressionisme va passar els últims 12 anys de la seva vida. Va morir el 1919 a 78 anys a Canha de Mar d'una pneumònia.