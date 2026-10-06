Roben un llibre de valor incalculable amb la coberta de Salvador Dalí

MADRID 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El 'Llibre de l'Apocalipsi', de Joseph Forêt, ha estat robat del centre d'art contemporani de Soire, situat a l'Alvèrnia. Es tracta d'un exemplar de valor incalculable, de 210 quilograms i amb una coberta esculpida en bronze per Salvador Dalí.
La fiscalia de Clarmont ha confirmat a Europa Press que el robatori de l'obra, una "peça excepcional i única", es va produir la nit del diumenge 4 al dilluns 5 d'octubre i la gendarmeria de la localitat s'ha encarregat de la investigació penal.
L'obra original és única i pesa aproximadament 210 quilos, ja que tan sols la coberta pesa aproximadament 150 quilograms, i l'exemplar complet va ser concebut com una obra d'art total imaginada i publicada per Joseph Forêt, basada en el llibre de l''Apocalipsi'.
El propietari del llibre i de la galeria d'art, Christian Karoutzos, ha expressat consternació pel robatori: "És una obra mestra, digna d'una catedral, única al món. França va ser assassinada ahir a la nit", ha expressat el col·leccionista, segons ICI Pays d'Auvergne.
El robatori del 'Llibre de l'Apocalipsi' s'afegeix al d'altres obres d'art robades en altres museus europeus, el més conegut dels quals va ser el del museu del Louvre, a París el 19 d'octubre del 2025, en què els lladres es van emportar les joies de la corona de França.
A Espanya, el cas més recent va ser el robatori del tresor de Villena, a Alacant, a l'agost, on els assaltants es van emportar una part del conjunt d'or, plata, ferro i ambre de l'edat de bronze, a més de tres corones de la Mare de Déu i el Nen que també custodiava el centre.