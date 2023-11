La reunió de la UPM a Barcelona congrega 27 ministres, xifra rècord, malgrat el boicot d'Israel

Albares reitera davant els seus socis la "clara" postura espanyola sobre el conflicte a Gaza



MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

La reunió ministerial de la Unió pel Mediterrani (UPM) que se celebra aquest dilluns a Barcelona comptarà amb una presencia rècord de 27 ministres entre els quals no hi haurà el d'Israel, el Govern del qual va anunciar que no hi va perquè la cita estarà centrada essencialment en l'actual conflicte a la Franja de Gaza.

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, s'ha felicitat perquè la cita comptarà amb la "major participació de ministres de la història de la UPM", durant el sopar que s'ha celebrat aquest diumenge a la nit a Barcelona, han informat fonts diplomàtiques a Europa Press.

La UPM, fundada el 2008, reuneix 43 països de les dues ribes del Mediterrani. A més dels 27 estats membres de la UE, hi ha 16 països mediterranis --Albània, Algèria, Bòsnia, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Marroc, Macedònia del Nord, Mauritània, Mònaco, Montenegro, Palestina, Tunísia, Turquia i Líbia--.

Israel ja va informar la setmana passada que el seu ministre, Eli Cohen, no viatjaria a Barcelona, i ho va dir abans de la polèmica per les declaracions del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la seva visita a Israel, Palestina i Egipte i que va provocar la convocatòria de l'ambaixadora espanyola pel Ministeri d'Exteriors israelià.

Fonts diplomàtiques israelianes van lamentar que s'hagi canviat l'agenda de la reunió de la UpM "sense consultar" entre el que teòricament hauria de ser "una plataforma pràctica per fomentar la cooperació entre diferents països en benefici de tots els pobles del Mediterrani". Els canvis "perjudiquen el propòsit de la UPM i corren el risc de transformar-la en un altre fòrum internacional en què els països àrabs critiquen Israel". "Per tant, Israel no té intenció de participar en la reunió", van dir.

La reunió la presideixen l'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, i el ministre d'Exteriors jordà, Ayman Safadi, mentre que Albares exerceix com a amfitrió, encara que participarà en la roda de premsa final amb ells dos.

Durant el sopar ofert als assistents, el ministre ha aprofitat per reiterar davant seu la condemna del Govern espanyol a la "matança indiscriminada de civils" duta a terme per Hamás el 7 d'octubre i ha tornat a exigir la "immediata i incondicional alliberament de tots els ostatges".

"Espanya ha estat molt clara des de l'inici de la crisi demanant un alto el foc immediat, i exigint a Israel que respecti escrupolosament el Dret Internacional Humanitari", ha defensat Albares, segons les citades fonts, en línia amb el manifestat per Sánchez durant la seva gira, i afegint que "és absolutament indispensable" que es protegeixi tots els civils, tant palestins com israelians.

Així mateix, el ministre ha celebrat l'acord aconseguit per Israel i Hamás per a l'alliberament d'ostatges a canvi de presos palestins i l'increment de l'ajuda humanitària, exigint que aquesta última pugui entrar "a bastament per alleujar l'insuportable sofriment de la població de Gaza".

Finalment, el ministre ha insistit en la necessitat de "materialitzar la solució dels dos Estats", avançant cap al reconeixement de l'Estat palestí, i ha recordat la proposta de celebrar una conferència internacional de pau "el més aviat possible", cosa que recolzen tant la UE com la Lliga Àrab i l'Organització de la Conferència Islàmica (OCI).