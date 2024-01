Resum de les principals notícies transmeses aquest dissabte, 13 de gener, pel servei d'Internacional

MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

Aquest és el resum de les principals notícies transmeses aquest dissabte, 13 de gener, pel servei de notícies d'Internacional d'Europa Press:

P.Orient (1).- EUA llança un nou atac a l'Iemen contra una instal·lació de radar hutí.

Les forces nord-americanes han dut a terme un atac contra una instal·lació de radar hutí a l'Iemen just un dia després dels atacs generalitzats contra el grup militant, segons dos funcionaris nord-americans.

P.Orient (2).- Biden planteja al president de la Cambra l'atac als hutís com una mesura "necessària" de "dissuasió".

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha enviat aquest divendres una carta al president del Congrés, com a part dels seus "esforços per mantenir-lo plenament informat", en què ha descrit l'atac del passat 11 de gener contra els rebels hutís de l'Iemen com una "mesura necessària" amb l'objectiu de "dissuadir futurs atacs".

P.Orient (3).- Sunak diu que el Regne Unit ha actuat en "autodefensa" amb els atacs aeris a l'Iemen.

El primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, ha dit que el seu país ha actuat en "autodefensa" amb els atacs militars a l'Iemen destinats a "reduir les tensions i restaurar l'estabilitat a la regió".

P.Orient (4).- UNICEF adverteix que els nens gazatís corren més risc de mort cada dia.

UNICEF ha advertit aquest divendres que els nens i nenes de la Franja de Gaza cada dia corren "un major risc de mort" pels continus atacs i per la falta d'aigua i menjar a la regió, conseqüència del "malson que va començar el 7 d'octubre" i que continua "després de gairebé 100 dies de violència, assassinats, bombardejos i captivitat".

Colòmbia.- Almenys 17 morts i 30 ferits per un esfondrament de terra a Colòmbia.

Almenys 17 persones han mort i unes 30 han resultat ferides per un esfondrament de terra en una carretera del departament de Chocó, a Colòmbia, que ha deixat desenes de vehicles atrapats.

Iran.- La companyia del buc confiscat per Iran a Oman afirma que l'embarcació està en el port de Bandar.

Abbas La companyia Empire Navigation ha informat aquest divendres que el buc confiscat per Iran a Oman el matí de dijous està en el port de la ciutat iraniana de Bandar Abbas, encara que "no ha pogut establir contacte directe amb la tripulació".

Corea.- El director Bong Joon-ho critica l'actuació de la Policia i els mitjans després de la mort de l'actor Lee Sun Kyun.

El director de cinema coreà Bong Joon-ho ha donat aquest divendres una roda de premsa, al costat d'altres artistes del país, per criticar l'actuació de la Policia i els mitjans al voltant de la mort de l'actor Lee Sun Kyun, que presumptament va morir per consum de drogues il·legals.