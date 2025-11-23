Responsables de seguretat europeus discutiran el pla de Trump amb Ucraïna i EUA aquest diumenge a Ginebra

JOHANNESBURG/MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Responsables de seguretat europeus del format I3 (Regne Unit, França i Alemanya) es reuniran aquest diumenge a Ginebra (Suïssa) per tractar directament amb delegats ucraïnesos i nord-americans el pla de pau presentat aquesta setmana pel president d'Estats Units, Donald Trump, per posar fi a la guerra amb Rússia.
En un primer moment es va donar a conèixer que delegació europea, segons va poder confirmar Europa Press a través de fonts coneixedores de la trobada, anava a ser configurada a nivell d'assessors de seguretat nacional fins que hores després el primer ministre britànic, Keir Starmer, va acabar ratificant el format de la representació.
Ucraïna va anunciar a primera hora del dia la composició de la seva pròpia delegació, abanderada pel cap de l'Oficina Presidencial d'Ucraïna, Andri Yermak, el secretari del Consell de Seguretat Nacional i Defensa d'Ucraïna, Rustem Umerov, el cap de la Direcció general d'Intel·ligència del Ministeri de Defensa d'Ucraïna, Kirilo Budanov; el cap de l'Estat Major de les Forces Armades, el general Andri Gnatov.
EUA encara no ha comentat la composició de la seva delegació però fonts de la cadena CNN donen per segura la presència del secretari d'Estat i assessor de Seguretat Nacional en funcions, Marco Rubio, i segueix guardant silenci davant de les negatives conclusions de la reunió efectuada el dissabte pels líders internacionals aliats d'Ucraïna reunits en els limítrofs del cim del G20 a Johannesburg (Sud-àfrica).
En les seves conclusions de la trobada, els líders van expressar en contra aspectes molt sensibles que apareixen en el document nord-americà, com la cessió territorial de la regió oriental ucraïnesa del Donbás a Rússia o a la reducció de les forces militars d'Ucraïna. En termes generals, consideren que el text representa "una bona base" però "necessita de treball addicional" que esperen llimar en els propers dies.
El text està subscrit pel president del Consell Europeu, António Costa; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministre canadenc, Mark Carney; el president de Finlàndia, Alexander Stubb; el president francès, Emmanuel Macron; el primer ministre d'Irlanda, Micheál Martin; la primera ministra italiana, Geòrgia Meloni, la primera ministra de Japó, Sanae Takaichi; el primer ministre de Regne Unit, Keir Starmer, el canceller alemany, Friedrich Merz, el primer ministre de Noruega, Jonas Gahr Store, i el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez.
STARMER: "EL FOCUS ESTÀ ARA EN GINEBRA"
En declaracions recollides per Sky News, el primer ministre britànic ha ressaltat que la trobada d'aquest diumenge marca un moment crucial i ha confirmat la presència dels seus assessors de seguretat en la trobada.
"Crec que el focus està ara a Ginebra, sobre el que passarà demà al matí, i en si podrem avançar sobre aquest tema", ha declarat sobre la trobada.
Starmer ha confirmat que aquest diumenge viatjarà a Ginebra una delegació nord-americana "d'alt rang", composta per "assessors de seguretat nacional" -- junt amb Rubio, segons CNN, també viatjarà l'enviat especial Steve Witkoff -- "i, per descomptat, una delegació ucraïnesa per treballar en aquest esborrany", ha afegit el primer ministre, en referència al pla de Trump.
El primer ministre britànic també ha mantingut aquest dissabte una conversa telefònica amb el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, qui ha agraït el suport de la societat britànica a Ucraïna i ha manifestat la seva disposició a seguir coordinant les seves postures amb vista a qualsevol negociació.
"Demà treballaran a Suïssa assessoris que representen a Ucraïna, Estats Units, i el format I3 --Regne Unit, França i Alemanya. La gran majoria de líders europeus estan disposats a assistir i a implicar-se. Hi ha consultes a diversos nivells i importen les gestions de tots els que aspiren a una pau genuïna i duradora", ha ressaltat Zelenski.